Nächste Ohrfeige für Lewis Hamilton! Ex-Mercedes-Kollege mit brisanter Aussage

Im Spätherbst seiner Karriere läuft es für Lewis Hamilton in der Formel 1 derzeit überhaupt nicht rund. Der Brite kommt nach seinem Wechsel zu Ferrari im neuen Auto noch gar nicht zurecht.

War der Schritt zur Scuderia also wirklich der Richtige? Diese Frage dürfte sich Lewis Hamilton jedenfalls schon das ein oder andere Mal gestellt haben. Nun kassiert der Formel-1-Pilot die nächste Ohrfeige – ausgerechnet von seinem ehemaligen Teamkollegen!

Lewis Hamilton: Mercedes-Neustart für Russell positiv

Schon zum Ende seiner Zeit bei Mercedes ging es für Hamilton immer mehr bergab. Der 40-Jährige landete häufig hinter George Russell, die Chancen auf den achten WM-Titel waren dahin. Dass Hamilton im Anschluss das Weite suchte und Mercedes verließ, bewertet Ex-Teamkollege Russell nun positiv.

„Solche Veränderungen haben immer Vor- und Nachteile. Ich glaube, der Wechsel war für Lewis gut und auch für uns als Team – ein Neuanfang, der manchmal nötig ist, um wieder in die Spur zu finden“, so der 27-Jährige gegenüber „Motorsport.com„. Russell scheint also fast schon froh über den Abgang Hamiltons zu sein. Damit schlüpft er gewissermaßen aber auch in eine neue Rolle.

Russell führt Mercedes an

Denn an der Seite des gerade einmal 18 Jahre alten Kimi Antonellis ist Russell in der Fahrerhierarchie in dieser Saison die klare Nummer eins bei Mercedes. Für den Briten spielt das aber offenbar keine allzu große Rolle: „Natürlich fühlt es sich im Team anders an. Am Ende zählt aber nur die Performance. Wir sind stark in die Saison gestartet, hatten dann aber eine Phase mit schwächeren Ergebnissen“, erzählt Russell.

Nach zuvor wechselhaften Wochen durfte Russell beim vergangenen Grand Prix in Ungarn endlich mal wieder jubeln. Mit Platz drei auf dem Hungaroring dürfte Mercedes‘ Nummer eins mit einem guten Gefühl in die aktuell laufende Sommerpause gehen.