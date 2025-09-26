Formel-1-Star Lewis Hamilton in großer Sorge – Hund Roscoe kämpft ums Überleben

Schwere Stunden für Lewis Hamilton! Der Ferrari-Pilot bangt um die Gesundheit und das Leben seines geliebten Hundes Roscoe. Formel-1-Fans ist die Bulldogge ebenfalls bestens bekannt, hatte Hamilton sie doch schon öfter an der Strecke mit dabei.

Doch jetzt kämpft Roscoe um sein Leben. Der 12-jährige Vierbeiner ist erneut schwer erkrankt und liegt im Koma, wie Lewis Hamilton auf Instagram mitteilte. Formel-1-Fans aus aller Welt senden ihre Genesungswünsche.

Lewis Hamilton mit tragischen Neuigkeiten

„Bitte denkt an Roscoe“ – mit diesen Worten wandte sich der Brite am Freitagmittag (26. September auf Instagram an seine über 40 Millionen Follower. Sein Hund sei erneut an einer Lungenentzündung erkrankt und habe Schwierigkeiten beim Atmen gehabt. „Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und betäubt, um ihn zu beruhigen“, schreibt Hamilton.

+++ Lies hier mehr: Entscheidung um Max Verstappen bestätigt! Schon bald sitzt er in einem Ferrari +++

Während die Ärzte Roscoe untersuchten, habe dessen Herz aufgehört zu schlagen. Zwar sei es gelungen, ihn zu reanimieren, doch „jetzt liegt er im Koma“, berichtet Lewis Hamilton tieftraurig. Bereits im April hatte sein Hund eine schwere Lungenentzündung überstehen müssen.

„Wir wissen nicht, ob er daraus erwachen wird“

Schon am Mittwoch hatte der siebenmalige Weltmeister in seiner Instagram-Story ein Bild von Roscoe aus der Tierklinik geteilt, den Grund für den Besuch da aber noch verschwiegen. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sein neuster Beitrag: „Wir wissen nicht, ob er daraus [dem Koma] erwachen wird.“ Man werde am Samstag versuchen, Roscoe zu wecken.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich bin an seiner Seite und möchte euch allen für eure Gebete und eure Unterstützung danken“, schreibt Hamilton zu drei Bildern aus dem Krankenhaus, die ihn neben seinem geliebten Vierbeiner zeigen, der an zahlreichen Schläuchen angebunden ist.

Mehr liest du hier:

Und die Gebete und Unterstützung gibt es prompt von allen Seiten. „Ich denke an dich, Kumpel“, schreibt etwa George Russell, ehemaliger Mercedes-Teamkollege von Lewis Hamilton. „Umarmungen und Gesundheitswünsche an Roscoe“, schreibt zudem ein Fan. „Komm schon, Roscoe. Bleib stark“, hofft jemand anderes.