Lewis Hamilton in tiefer Trauer! Bester Freund des Formel-1-Stars stirbt in seinen Armen

Formel-1-Star Lewis Hamilton trauert um Roscoe. Seine geliebte Bulldogge wurde 12 Jahre alt. Roscoe war über die Jahre an Hamiltons Seite, eine treue Seele und sein bester Freund. „Letzte Nacht habe ich meinen besten Freund verloren“, schrieb der siebenfache Rekord-Weltmeister auf Social Media.

Sorgen um Roscoe erschütterten Lewis Hamilton

Bereits Tage vor seinem Tod kämpfte Roscoe mit einer schweren Lungenentzündung (hier die Details). Hamilton hatte Fans am Mittwoch (24. September) um Gebete für seinen Hund gebeten. Kurz darauf verschlechterte sich Roscoes Zustand dramatisch. Während einer Untersuchung erlitt der Vierbeiner einen Herzstillstand und fiel ins Koma. Hoffnung und Sorge begleiteten Hamilton bis zum Schluss. Sogar die so wichtigen Reifentests für 2026 sagte der Brite kurzfristig ab, um bei seinem Freund zu sein. Hier mehr dazu.

Nach vier Tagen an lebenserhaltenden Maschinen musste Lewis Hamilton schweren Herzens Abschied nehmen. Am Montag (29. September) schrieb der Formel-1-Champion: „Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen.“ Roscoe habe „bis zum allerletzten Moment niemals aufgehört zu kämpfen“. Hamilton zeigte sich dankbar, so viel Zeit mit seinem treuen Begleiter verbracht zu haben.

Lewis Hamilton verliert erneut ein geliebtes Tier

Mit Roscoes Tod verliert Hamilton bereits seinen zweiten Hund. Seine Hündin Coco starb 2020 aus natürlichen Gründen. Trotz des Schmerzes bleibt die Erinnerung: „Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“ Die Formel-1-Legende wird seinen vierbeinigen Freund nie vergessen.