Lewis Hamilton macht es vor dem Monza-GP offiziell: Jetzt kann es jeder sehen

Nach dem Desaster kommt das Heimrennen! Für Ferrari wartet nach dem bitteren Rennen in Zandvoort – beide Fahrer kamen nicht ins Ziel – der Große Preis von Monza. Eine Etappe im Formel-1-Kalender, die für die Scuderia etwas ganz Besonderes ist. In diesem Jahr noch einmal mehr.

Denn Lewis Hamilton und Ferrari zollen beim Großen Preis von Italien Niki Lauda Tribut. Der britische Fahrer freut sich auf sein erstes Rennen mit der Scuderia in Monza, dem Heimspiel von Ferrari. Ein spezielles Design am Auto und auf seinem Helm erinnert an den dreifachen Weltmeister.

Lewis Hamilton und Niki Lauda waren eng verbunden

Die Lackierung des Ferrari SF-25-Motors ist eine Hommage an Laudas 312 T aus dem Jahr 1975. Sie umfasst die gleiche rote Farbe, weiße Längsstreifen, kurvierte Fahrernamen und schwarze Rennnummern auf weißem Hintergrund. Der silberne Heckflügel symbolisiert die Aluminium-Verwendung von damals, während die Räder vom Design der 1970er inspiriert sind.

„Die Abdeckung des SF-25-Motors wird natürlich wie Laudas Auto weiß sein, und die Räder werden ein Design aufweisen, das von den Felgen der damaligen Zeit inspiriert ist,“ teilte Ferrari mit.

Lewis Hamilton zeigt ebenfalls Respekt für Niki Lauda, mit dem er bei Mercedes eng zusammenarbeitete. Sein spezieller Helm, den er auf sozialen Medien präsentierte, trägt Laudas Namen und würdigt dessen Vermächtnis in der Formel 1.

Monza-GP mit großer Bedeutung

Beim Großen Preis von Italien sicherte sich Lewis Hamilton die Pole-Position und fuhr mit dem Ferrari als Erster ins Ziel. Dies unterstreicht, wie viel ihm dieses Rennen bedeutet, insbesondere durch die Verbindung zu Niki Lauda und seine erste Teilnahme in Monza für Ferrari.

Hamilton erlebte eine besondere Zeit mit Lauda, der bis zu seinem Tod im Jahr 2019 ein wichtiger Teil des Mercedes-Teams war. Sein Wechsel zu Ferrari und die Hommage an Lauda machen dieses Rennen für Lewis Hamilton zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ferrari und Hamilton zeigten damit Respekt für die Geschichte der Formel 1.

