Karriereende von Lewis Hamilton? Stimmen aus der Formel 1 werden lauter

„Ich bin nutzlos. Das Team ist gut, das Auto steht auf der Pole. Man muss wahrscheinlich den Fahrer wechseln!“ – mit diesen krassen Worten sorgte Lewis Hamilton in Ungarn für mächtig Wirbel. Der Rekordweltmeister der Formel 1 liegt am Boden und er selbst geißelt sich am allermeisten.

Längst schrillen bei den Fans der Formel 1 die Alarmglocken: Führt das Ferrari-Desaster etwa zu einem ungeplanten Karriereende von Lewis Hamilton? Auch Experten und Insider halten das längst nicht mehr für ausgeschlossen.

Lewis Hamilton am Formel-1-Tiefpunkt

Die Erwartungen nach seinem Wechsel zu Ferrari waren riesig. Doch in Italien findet sich der Brite auch nach über einem halben Jahr nicht zurecht. Das Auto wird besser (das zeigen die Leistungen von Charles Leclerc), doch Hamiltons Probleme werden größer statt kleiner. Die Quittung: In Ungarn schaffte er es als Zwölfter erstmals nicht mal in die Punkte.

Siege oder Podien sind in weiter Ferne – und das schlägt dem sensiblen Ferrari-Fahrer aufs Gemüt. So sehr, dass zahlreiche Formel-1-Legenden glauben: Das Karriereende rückt näher. „Er würde sich selbst betrügen, wenn er weitermacht. Er sollte jetzt aufhören“, sagte etwa Bernie Ecclestone der „Daily Mail„.

„Ich tue mir das nicht noch ein Jahr an“

Auch Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass die Option Karriereende in Hamiltons Kopf herumgeistert. „Ich denke, die Sommerpause wird für ihn ein Moment der Reflexion“, erklärt Steiner im Interview mit „web.de„. Möglich sei, dass der 40-Jährige lockerer zurückkomme und endlich die erwartete Leistung zeige.

Allerdings könne laut Steiner auch das genaue Gegenteil eintreten. „Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er am Jahresende sagt: ‚Das war’s. Ich tue mir das nicht noch ein Jahr an'“, glaubt der RTL-Experte. Hamilton habe viele Interessen abseits der Rennstrecke und brauche die Formel 1 längst nicht mehr als Plattform. Das könnte eine Rolle spielen, wenn die Motivation nachlässt.

Jean Alesi kritisiert Lewis Hamilton

Und auch Ex-Ferrari-Pilot Jean Alesi äußerte sich jüngst zu der Debatte. Dabei spart er nicht mit Kritik an Hamilton. Dessen Aussage „demoralisiert die Menschen um ihn herum. Senna oder Schumacher hätten so etwas nie gesagt“, so Alesi in der „Corriere della Sera“. Auch für ihn scheint klar: Entweder muss sich der siebenmalige Weltmeister endlich zusammenraffen – oder doch über neue Zukunftspläne nachdenken.