Lewis Hamilton wendet sich verzweifelt an die Ferrari-Bosse – und sorgt für das nächste Problem

Die große Euphorie, die sein Wechsel auslöste, ist längst vorbei. Lewis Hamilton kommt bei Ferrari einfach nicht in Tritt, ist das Sorgenkind der Formel 1! Für Aufsehen sorgte er mit einem Interview nach der Quali in Ungarn, in dem er sich als „absolut nutzlos“ bezeichnete.

Nach außen geht Lewis Hamilton mit sich hart ins Gericht, intern dagegen legt er offenbar auch beim Team den Finger in die Wunde. Ein Bericht enthüllt jetzt, dass der Brite seinen Bossen eine lange Mängelliste hat zukommen lassen, die das Formel-1-Team schleunigst angehen soll.

Will Lewis Hamilton die Ferrari-Revolution?

Die aktuelle Saison hat Hamilton wohl schon abgehakt. Die Jagd nach dem achten Fahrertitel muss mindestens bis kommendes Jahr warten. Damit Ferrari und er 2026 aber endlich gemeinsam performen können, habe der Star-Pilot der Führungsriege der Scuderia ein Memo zukommen lassen, berichtet die renommierte „Gazzetta dello Sport“ aus Italien.

Darin habe er eine ganze Liste mit Dingen und Bereichen verfasst, die zwingend verbessert werden müssen! Unter anderem soll es um Arbeitsmethoden bei Ferrari, der Kommunikation zwischen den Abteilungen, dem Ablauf der Rennwochenenden und natürlich einigen Änderungen am Fahrzeug gehen. Der Rekordweltmeister der Formel 1 versucht offenbar eine kleine Ferrari-Revolution anzuzetteln.

Dass ein Fahrer sein Feedback beispielsweise zur Entwicklung des Autos gibt, ist zwar keine Seltenheit. Doch Lewis Hamilton hat hier offenbar eine ziemlich lange Wunschliste. Laut des Berichts habe der Brite Wünsche bezüglich der Bremse und des Bremsgefühls, der Lenkung und der Balance eingereicht.

Problem mit Leclerc drohen

Die vielen Wünsche werfen aber ein weiteres Problem auf. In zahlreichen Punkten sollen sich Hamiltons Entwicklungsvorschläge von den Präferenzen des Teamkollegen Charles Leclerc unterscheiden. Anfang des Jahres habe man bei Ferrari noch gedacht, dass beide Piloten auf ähnliche Set-Ups bauen würden – ein Irrglaube, wie sich herausstellte.

Doch durch die unterschiedlichen Set-Ups sammelt das Team auch unterschiedliche Daten. Das wiederum machte Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Leclercs Seite und Lewis Hamiltons Seite, die als „unproduktiv“ bezeichnet wird. Und das führe letztlich zu Zweifeln am Auto für 2026. Denn Ferrari muss offenbar einen Wagen entwickeln, der zu zwei Formel-1-Fahrern mit unterschiedlichen Präferenzen passt.