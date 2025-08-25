Ersatz für Lewis Hamilton bei Ferrari? Plötzlich fällt ein überraschender Name

Lewis Hamilton hat bei Ferrari derzeit keinen leichten Stand. Gerade einmal 109 WM-Punkte stehen nach 14 Rennen für den siebenmaligen Weltmeister der Formel 1 zu Buche.

Der 40-Jährige empfahl der Scuderia nach dem jüngsten Grand Prix in Ungarn sogar höchstpersönlich, über einen Fahrerwechsel nachzudenken. Nun wirft ein Formel-1-Experte einen überraschenden Namen in den Ring. Ist er wirklich ein Kandidat für die Nachfolge von Lewis Hamilton?

Folgt Bortoleto auf Lewis Hamilton?

Bereits zuletzt machte der frühere Formel-1-Boss Bernie Eccelstone auf sich aufmerksam. So riet der 94-Jährige Lewis Hamilton konkret zu einem Rücktritt aus der Formel 1 – und das nicht erst nach der laufenden Saison, sondern schon jetzt. Eine mutige Empfehlung von Eccelstone, der seine Gedankenspiele nun vorantreibt.

Auch interessant: Formel 1: Verstappen macht Verkündung! Jetzt können es alle sehen

Gegenüber der Schweizer Zeitung „Blick“ brachte der ehemalige F1-Funktionär einen Kandidaten für die Nachfolge von Lewis Hamilton ins Spiel: „Die guten Leistungen von Gabriel Bortoleto in einem Mittelfeldteam wie Sauber müssten Ferrari eigentlich jetzt aufwecken. Die nächste Fahrerfrage muss bei den Italienern mit dem Brasilianer gelöst werden.“

Vasseur steht hinter Hamilton

Sportlich würde diese Wahl für Ferrari sicher Sinn machen. Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich der Rookie zuletzt gefangen und starke 14 Punkte aus den letzten vier Rennen einfahren können. Doch hat der Sauber-Pilot wirklich schon das Zeug für den großen Sprung zu Ferrari?

Mehr Nachrichten für Dich:

Derzeit deutet noch wenig darauf hin, dass im kommenden Winter überhaupt ein Platz bei Ferrari frei wird. Trotz Hamiltons zuletzt schwacher Leistungen hält Teamchef Frederic Vasseur dem Briten noch immer den Rücken frei. Das dürfte sich auch in den kommenden Monaten nicht ändern.