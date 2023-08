Leichtathletik-WM 2023 im TV und Livestream: HIER siehst du den 1. Wettkampftag im Free-TV

Mit der Leichtathletik-WM 2023 steht das nächste große Highlight des Sportsommers an. In Deutschland fiebern viele Fans den Wettkämpfen entgegen. Da das Event nicht gerade in der Nähe stattfindet, werden viele wieder auf die Übertragungen der Leichtathletik-WM 2023 im TV und Livestream zurückgreifen müssen.

Doch sich bei dem Übertragungsrechte-Dschungel im Sportbereich in Deutschland zurechtzufinden, kann manchmal schwierig sein. Auch bei der Leichtathletik-WM 2023 gibt es mehrere Sender, die das Event im TV und Livestream zeigen.

Leichtathletik-WM 2023 im TV und Livestream

Vom 19. bis zum 27. August 2023 finden die Wettbewerbe in Budapest (Hauptstadt von Ungarn) statt. Dann geht es wieder um Gold, Silber und Bronze. Wie viele Medaillen die deutschen Athleten einheimsen können, bleibt abzuwarten. Doch wo kann man die Wettkämpfe verfolgen?

Traditionell werden die großen Wettbewerbe in der Leichtathletik von ARD oder ZDF übertragen – auch der Privatsender Eurosport zeigt oft die Wettkämpfe. Aber ist das auch bei der Leichtathletik-WM 2023 der Fall? Die Antwort lautet ganz klar Ja!

Die Wettbewerbe vom 19. bis 27. August in Budapest werden von ARD, ZDF und Eurosport in Deutschland übertragen. Dabei wechseln sich die ARD und das ZDF mit den Übertragungen von Tag zu Tag ab, Eurosport ist dahingegen jeden Tag dabei.

Auch bei den Livestreams wechseln sich die ARD und das ZDF ab. Auch Eurosport bietet einen an, der sich allerdings hinter einer Bezahlschranke befindet. Kunden von DAZN können sich ebenfalls freuen. Dank einer Kooperation zwischen Eurosport und dem Streamingportal können die Abonnenten von DAZN das Programm der Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 verfolgen – so auch die Leichtathletik-WM 2023. Auch bei dem Portal discovery+ werden die Wettbewerbe zu sehen sein.

Hier siehst du alle Spiele der Leichtathletik-WM 2023 live im TV und Livestream:

Sa., 19. August: 1. Wettkampftag [Kugelstoßen-Finale (M), 4×400m-Staffel-Finale (Mixed)], 8.45-10.20 Uhr u. 19.25-22.00 Uhr, ZDF u. Eurosport

So., 20. August: 2. Wettkampftag [Weitsprung-Finale (F), Hammerwurf-Finale (M), 100M-Finale (M)], 7.00-9.00 Uhr, 9.05-13.45 Uhr u. 16.20-19.20 Uhr, ARD u. Eurosport

Mo., 21. August: 3. Wettkampftag [Diskuswurf-Finale (M), 110M-Hürden-Finale (M), 100m-Finale (F)], 19.25-22.00 Uhr, ZDF u. Eurosport

Di., 22. August: 4. Wettkampftag [Hochsprung-Finale (M), Diskuswurf-Finale (F), 1500m-Finale (F)], 18.50-20.00 Uhr u. 2015-22.00 Uhr, ARD u. Eurosport

Mi., 23. August: 5. Wettkampftag [1500m-Hürden-Finale (M), 400m-Finale (F), 400m-Hürden-Finale (M)], 10.30-13.15 Uhr u. 19.25-22.00 Uhr, ZDF u. Eurosport

Do., 24. August: 6. Wettkampftag [Hammerwurf-Finale (F), 400m-Finale (M), 400m-Hürden-Finale (F)], 7.00-10.00 Uhr, 18.50-20.00 Uhr u. 20.15-22.00 Uhr, ARD u. Eurosport

Fr., 25. August: 7. Wettkampftag [Dreisprung-Finale (F), Speerwurf-Finale (F), 200m-Finale (F/M)], 10.00-13.15 Uhr u. 19.25-22.00 Uhr, ZDF u. Eurosport

Sa., 26. August: 8. Wettkampftag [Stabhochsprung-Finale (M), Kugelstoßen-Finale (F), 4×100m-Staffel-Finale (F/M)], 7.00-13.00 Uhr, 14.00-16.oo u. 19.00-20.15 Uhr nur im Livestream, 20.15-22.00 Uhr, ARD u. Eurosport

So., 27. August: 9. Wettkampftag [4×400m-Staffel-Finale (F/M), Speerwurf-Finale (M), Hochsprung-Finale (F)], 6.55-9.30 Uhr u. 2015-22.00 Uhr, ZDF u. Eurosport

Moderatoren, Kommentatoren und Experten

Bei den zeitaufwendigen Übertragungen der Wettkämpfe werden von den unterschiedlichen TV-Sendern natürlich auch einige Moderatoren, Kommentatoren und Experten eingesetzt. Sie sind neben den Wettkämpfen selbst auch dafür entscheidend, dass den Zuschauern die Übertragungen im TV oder Livestream von der Leichtathletik-WM 2023 aus Budapest gefallen.

Bei der ARD ist Moderator Claus Lufen mit dabei. Hinzu kommen die TV-Kommentatoren Ralf Scholt und Willi Hark sowie Frank Busemann als Experte. Beim ZDF moderiert Norbert König. Als Live-Reporter sind Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg mit von der Partie. Für die Tribüneninterviews ist Anja Fröhlich zuständig. Fehlt also nur noch Eurosport. Die Kommentatoren für den Privatsender bei der Leichtathletik-WM sind Sigi Heinrich und Markus Röhrig. Sie werden von verschiedenen Experten bei den Übertragungen unterstützt, zu denen auch Rico Freimuth gehört.

