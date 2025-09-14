Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles im TV und Livestream: Das Spiel siehst du hier live

Die NFL hat in Deutschland in den vergangenen Jahren nach und nach einen immer größeren Stellenwert erreicht. Dabei ist es aber keineswegs so, dass alle 32 Teams der Liga eine gleich große Anhängerschaft in der Bundesrepublik haben. Zu den beliebteren Teams zählen definitiv auch die Kansas City Chiefs. Nach der bitteren Super-Bowl-Niederlage gegen Philadelphia sinnen Patrick Mahomes und Co. auf Rache.

Doch wie kann man die Begegnungen der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Missouri im TV und Livestream verfolgen? Nachdem der TV-Rechte-Markt in Deutschland lange Zeit von ProSieben bestimmt wurde, hatte sich das zur Saison 2023/24 geändert. RTL hatte sich mit RTL eine neue Gruppe einige NFL-Übertragungsrechte gesichert. Wir verraten dir im folgenden Artikel, wo du die Spiele der Kansas City Chiefs im TV und Livestream verfolgen kannst.

Kansas City Chiefs im TV und Livestream bei RTL, DAZN und Co.

Lange Zeit waren die TV-Rechte für die Spiele der NFL in Deutschland klar verteilt. ProSieben war am Drücker und zeigte hauptsächlich bei ProSiebenMaxx oder gelegentlich auch auf dem Hauptsender ProSieben pro Wochenende zwei Partien der größten Footballliga. Doch diese Zeiten sind seit Beginn der Saison 2023/24 Geschichte. Mit RTL war eine neue Sendergruppe eingestiegen, die sich die TV-Rechte in Deutschland gesichert hatte.

Auf RTL oder dem Spartensender Nitro werden bis zu drei Spiele pro Woche live im Free-TV übertragen werden. Welche Partien das genau sind, wird erst jeweils kurz vor den Spieltagen festgelegt. Neben den Übertragungen im Free-TV kommt bei RTL aber auch ein Livestream-Angebot hinzu. Dieses wird auf der kostenpflichtigen Streamingplattform der Sendergruppe – RTL+ – zu finden sein. Hier werden auch die Spiele im Livestream angeboten, die auch im TV zu sehen sind.

Neben RTL gibt es in Deutschland die Möglichkeit, die NFL zu verfolgen. Auch der Streaminganbieter DAZN hat Rechte für die Übertragungen einiger Spiele gesichert. Bei DAZN werden alle Einzel-Nachtspiele der NFL am frühen Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen deutscher Zeit übertragen. Dazu kommen noch die Konferenz „RedZone“, in welcher Sonntags die Spiele ab 19 Uhr deutscher Zeit mit englischem Kommentar laufen und die ENDZN, welche die gleichen Spiele mit deutschem Kommentar im Programm hat. Außerdem gibt es bei DAZN noch zwei exklusive Spiele am Sonntag mit den Kickoff-Zeiten 19 Uhr und 22.25 Uhr.

Kansas City Chiefs im TV und Livestream:

Sonntag, 14. September, 22.25 Uhr: Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles, RTL

Doch trotz dieser Möglichkeiten können sich die Fans der Kansas City Chiefs nicht sicher sein, dass sie die Spiele ihrer Mannschaft über diese Möglichkeiten im TV und Livestream sehen können. Dafür brauchen sie den Gamepass. Hier werden unter anderem alle Spiele der NFL gezeigt. Der Gamepass ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

