Handball-WM in TV und Livestream – hier siehst du Deutschland – Serbien live

Schöner könnte das Jahr für Sportfans kaum starten: Am 11. Januar beginnt die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden. Deutschland ist nicht nur dabei, sondern darf sich auch berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Natürlich wird die Handball-WM in TV und Livestream übertragen. Wo? Das verraten wir dir in diesem Artikel. Vorab die schlechte Nachricht: Willst du alle Spiele live sehen, kommst du um ein Abo nicht herum.

Handball WM in TV und Livestream: Hier siehst du alle Spiele live

Wer holt sich den goldenen Pokal? Am 11. Januar fällt der Startschuss für die Handball WM 2023. 32 Teams kämpfen in Polen und Schweden in zwei Gruppenphasen der anschließenden K.o.-Phase um den Weltmeistertitel.

Top-Favoriten gibt es mehrere. Dänemark ist nach zwei WM-Triumphen in Folge fraglos einer davon. Aber auch Frankreich, Weltmeister ´09, ´11, ´15 und ´17 sowie amtierender Olympiasieger und Schweden, Co-Gastgeber und Europameister, dürfen sich die besten Chancen ausrechnen. Außenseiterchancen rechnen die Experten aber auch Deutschland zu.

Handball WM: 112 Spiele, davon mindestens 18 im Free-TV

Der Modus der Weltmeisterschaft: In acht Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten drei für die Hauptrunde. Dort wird in vier Gruppen à sechs Teams gespielt, von denen die ersten Beiden ins Viertelfinale einziehen. Dann geht es bis zum Finale am 29. Januar im klassischen K.o.-System weiter.

Die Teams von Frankreich und Polen (21 Uhr) machen den Auftakt. Nach dem Eröffnungsspiel geht es Schlag auf Schlag. 112 Spiele innerhalb von 18 Tagen, rund alle zwei Tage müssen die Teams ran. Deutschland steigt am 13. Januar (18 Uhr) ins Turnier ein. Alle Vorrundenspiele des DHB-Teams bei der Handball-WM steigen in der „Untertasse“ von Katowice in Polen. Gegner sind Katar, Serbien und Algerien.

ARD/ZDF zeigen alle Deutschland-Spiele

Wer die Handball-WM in TV oder Livestream sehen will, darf sich freuen: Alle Spiele des Turniers werden live übertragen. ARD und ZDF zeigen die Spiele der deutschen Mannschaft von der ersten Vorrunden-Partie bis zu einem möglichen Finale mit DHB-Beteiligung. 15 weitere Spiele der Handball-WM 2023 laufen im Free-TV bei Eurosport, einschließlich der Halbfinals und dem Endspiel.

Für alle weiteren Partien wird ein Abo fällig. „Sportdeutschland.tv“ zeigt alle 112 Partien der Weltmeisterschaft live, über 90 davon exklusiv. Ein Zugang zum Streamingdienst für die Handball-WM kostet 15 Euro.

Handball-WM: Der 2. Spieltag im Überblick (fett: Free-TV)

14. Januar:

Gruppe A: Montenegro – Iran (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe B: Frankreich – Saudi-Arabien (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe C: Brasilien – Uruguay (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe D: Portugal – Südkorea (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe A: Spanien – Chile (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe B: Polen – Slowenien (20.30 Uhr): Eurosport & Sportdeutschland.tv

Gruppe C: Schweden – Kap Verde (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe D: Island – Ungarn (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

15. Januar:

Gruppe E: Deutschland – Serbien (18 Uhr): ARD & Sportdeutschland.tv

Gruppe F: Nordmazedonien – Niederlande (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe G: Ägypten – Marokko (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe H: Belgien – Tunesien (18 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe E: Katar – Algerien (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe F: Norwegen – Argentinien (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe G: Kroatien – USA (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Gruppe H: Dänemark – Bahrain (20.30 Uhr): Sportdeutschland.tv

Mehr News:

Die Vorrunde der Handball-WM endet am 17. Januar. Die jeweils gruppenletzte Mannschaft scheidet aus dem Turnier aus, die anderen drei ziehen in die Hauptrunde ein, nehmen dabei Punkte mit. In der Hauptrunde der Weltmeisterschaft gilt es, Erster oder Zweiter der Sechser-Gruppe zu werden, um ins Viertelfinale zu kommen.