Handball WM 2021: Deutschland gegen Spanien unter Druck – „Wird für uns sehr, sehr entscheidend“

Bei der Handball WM 2021 in Ägypten ist Deutschland nach der Niederlage gegen Ungarn schon im ersten Hauptrunden-Duell unter Druck!

Das Spiel Deutschland – Spanien ist ein echtes Gigantentreffen. Bei der Handball-EM vor fünf Jahren holte sich das DHB-Team gegen die Iberer den Titel.

Handball WM 2021: Deutschland – Spanien im Live-Ticker

Doch bei der Handball WM 2021 ist die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason wohl eher Außenseiter im Duell Deutschland – Spanien (20.30 Uhr im ZDF).

Alle Informationen zum Spiel Deutschland – Spanien bei der Handball WM 2021 bekommst du hier im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-------------------

Deutschland – Spanien -:- (-:-)

-------------------

16.45 Uhr: Während die deutsche Auswahl also um den Einzug ins Viertelfinale kämpft, geht es für Kongo in die Runde der Verlierer. Doch in den Reihen des Kongos spielt der heimliche Star dieser WM: Gauthier Mvumbi. Der Koloss am Kreis, auch "El Gigante" genannt, machte durch sein gespanntes Trikot und seine Wurfgewalt auf sich aufmerksam.

110 Kilogramm bringt er offiziell auf die Waage, viele gehen von ein paar Kilos mehr aus. Denn immer wieder rutschte sein Trikot hoch, schnell ging ihm die Puste aus. Doch seine Torquote hat es in sich. 13 Tore gelangen dem „Shaq des Handballs“, wie aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Basketballer Shaquille O'Neal auch genannt wird. Und dazu brauchte es nur 14 Versuche.

Der 26-jährige Kreisläufer ist damit längst der Star des Turniers. Trotz der Niederlage gegen Bahrain wurde Mvumbi zum Spieler des Spiels gewählt.

16.30 Uhr: Die DHB-Auswahl ist von den Pyramiden von Gizeh nach New Capital, in die Vorstadt der Hauptstadt Kairo, umgezogen, wo die Hauptrunde ansteht. Co-Trainer Erik Wudtke äußerte sich nach Ankunft im neuen Teamhotel: „Wir wollen jetzt natürlich die nächsten drei Spiele gewinnen und ins Viertelfinale. Spanien ist eine Topmannschaft, die wie wir auf Siege angewiesen ist. Das wird ein Topspiel, das für uns sehr, sehr entscheidend ist. Wir müssen das erfolgreich gestalten, um in die nächste Runde einziehen zu können“.

16.00 Uhr: Für Rechtsaußen Patrick Groetzki ist es „immer geil, gegen Topmannschaften zu spielen. Spanien hat eine tolle Qualität, das durfte wir manchmal schmerzhaft erfahren, waren aber auch schon der Sieger wie 2019. Wir haben eine gute Chance, Spanien zu schlagen, denn die haben aktuell auch ein paar Probleme, das wollen wir ausnutzen. Die Chancen aufs Viertelfinale haben sich durch die Niederlage natürlich etwas verschlechtert, daher kommt jetzt alles auf das Spiel gegen Spanien an. Da muss ganz viel passen, aber die Chancen sind da, wenn wir unsere Abwehr stabilisiert bekommen. Ungarn war eine gute Übung für den spanischen Spielstil.“

Mittwoch, 20.1., 15.00 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zur Handball WM 2021. Es steht das Gigantenduell Deutschland – Spanien. Und die DHB-Auswahl von Trainer Alfred Gislason steht nach der Pleite gegen Ungarn bereits gehörig unter Druck.