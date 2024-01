Handball-EM im TV und Livestream: Hier siehst du Griechenland – Dänemark live im Free-TV

Das Jahr 2024 startet für Sportfans direkt mit einem echten Highlight: Vom 10. bis zum 28. Januar findet in Deutschland die Handball-EM statt. Die Anhänger der Deutschen Mannschaft hoffen auf eine erfolgreiche Heim-EM, die im Bestfall mit einer Medaille abgeschlossen werden soll. Da Deutschland bekannterweise eine starke Handball-Nation ist und so sich auch einige Menschen für die Spiele des Teams interessieren, ist die Frage, wer die Begegnungen der Handball-EM 2024 im TV und Livestream überträgt.

Grundsätzlich werden alle Begegnungen der Europameisterschaft in Deutschland übertragen, doch es gibt auch schlechte Nachrichten für alle Handball-Fans. Denn wer alle Spiele sehen will, kommt um ein Abo nicht herum. Es werden nicht alle Spiele im Free-TV zu sehen sein.

Handball-EM im TV und Livestream: Hier siehst du alle Spiele live

Wer kann sich zum Handball-König von Europa krönen? Diese Frage wird vom 10. bis 28. Januar in Deutschland beantwortet. Es gibt einige Teams, die sich Chancen auf den begehrten Pokal ausrechnen. 24 Mannschaften treten bei der Handball-EM 2024 an und starten in der Vorrunde in Vierergruppen in das Turnier. Die zwei besten Teams aus jeder Vorrundengruppe erreichen die Hauptrunde. Die Punkte aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde mitgenommen. In dieser gibt es zwei Sechsergruppen. Auch hier kommen die zwei besten Teams jeder Gruppe weiter und treten nach der Hauptrunde im Halbfinale in einem K.o.-Duell an. Anschließend folgen das Finale und das Spiel um Platz drei.

Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und er Schweiz findet in Düsseldorf statt und soll direkt ein ganz großer Erfolg werden. Bei dem Eröffnungsspiel wird nämlich ein Weltrekord angepeilt. Mehr als 50.000 Zuschauer werden erwartet: So viele gab es bei einem Handball-Spiel noch nie! Die weiteren Austragungsorte der Handball-EM 2024 sind Berlin, München, Mannheim, Köln und Hamburg.

Doch wer sind eigentlich die Favoriten auf den Titel? Da muss man wohl zuerst über Dänemark sprechen. Der amtierende Weltmeister will sich nun den nächsten Titel sichern. Daneben gelten auch Frankreich, Schweden und Spanien. Auch das deutsche Team rund um Trainer Alfred Gíslason hat Außenseiterchancen.

Handball-EM 2024: 65 Spiele, davon mindestens 13 im Free-TV

Die TV- und Livestream-Rechte für die Handball-EM wurden selbstredend schon etwas länger vergeben. Alle 65 Spiele kann man lediglich bei dem noch recht jungen Streaming-Anbieter Dyn sehen. Wer also alle Partien sehen möchte, muss ein Abo bei Dyn abschließen. Aber gibt es neben den Livestreams bei Dyn auch Übertragungen im Free-TV?

Ja, das ZDF und die ARD haben sich ebenfalls ein Rechtepaket für die Handball-EM gesichert. So werden alle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft im Free-TV beim ZDF oder der ARD und auch im Livestream kostenlos zu sehen sein. Das ist aber noch nicht alles. ARD und ZDF zeigen auch weitere Begegnungen im Livestream, sodass vor dem Beginn des Turniers bereits feststeht, dass mindestens 13 Begegnungen kostenlos im TV oder Livestream bei ARD und ZDF zu sehen sein werden. Sollte sich die deutsche Mannschaft für die Hauptrunde und das Halbfinale sowie das Finale qualifizieren, werden auch die weiteren Partien mit deutscher Beteiligung im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

Hier kannst du die Partien der Handball-EM live im TV und Free-TV verfolgen:

13. Januar, 18 Uhr: Polen – Slowenien, Dyn

13. Januar, 18 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Niederlande, Dyn & Sportschau.de

13. Januar, 18 Uhr: Tschechien – Portugal, Dyn

13. Januar, 20.30 Uhr: Faröer – Norwegen, Dyn

13. Januar, 20.30 Uhr: Georgien – Schweden, Dyn

13. Januar, 20.30 Uhr: Griechenland – Dänemark, Dyn & Sportschau.de

14. Januar, 18 Uhr: Schweiz – Frankreich, Dyn & Sportstudio.de

14. Januar, 18 Uhr: Rumänien – Spanien, Dyn

14. Januar, 18 Uhr: Montenegro – Island, Dyn

14. Januar, 20.30 Uhr: Nordmazedonien – Deutschland, Dyn & ZDF

14. Januar, 20.30 Uhr: Kroatien – Österreich, Dyn

14. Januar, 20.30 Uhr: Serbien – Ungarn, Dyn

Handball-EM im TV und Livestream: DIESE Teams sind für die Sender am Start

Das ZDF geht mit einem Duo in die Übertragungen des Turniers. Dieses bilden Moderator Yorck Polus und Handball-Experte Sören Christophersen. Dazu kommen noch Kommentator Christoph Hamm und mit Co-Kommentator Markus Baur. Bei der ARD ist Alexander Bommes als Moderator dabei. Kommentieren wird beim Ersten wie gewohnt Florian Naß. Als Experten sind die ehemaligen Nationalspieler Dominik Klein und Johannes Bitter im Einsatz.

Dyn überträgt bei der Handball-EM deutlich mehr Partien im Livestream als die Öffentlich-Rechtlichen Sender. Deswegen ist das Team auch deutlich größer. Für die Moderation und die Interviews setzt der neue Anbieter auf: Anett Sattler, Hannah Nitsche und Lea Rostek. Kommentatoren sind: Karsten Petrzika, Markus Götz, Finn Ole Martins, Lennart Wilken Johannes und Vincent Schuster. Zum Experten-Team von Dyn gehören die ehemaligen Nationalspieler Stefan Kretzschmar und Pascal Hens.

Neben Handball interessierst du dich auch für Biathlon? Wir verraten dir, wo du das nächste Rennen im Free-TV sehen kannst.>>>