Handball EM 2020: Spanien – Kroatien im Live-Ticker: Hammer-Finale – Verteidigt Spanien seinen Titel?

Im Finale der Handball EM 2020 kämpfen Spanien und Kroatien um den Titel.

Nach zwei spannenden Halbfinal-Spielen wird der Europameister zwischen Spanien und Kroatien ermittelt. Die deutschen Gruppengegner treffen zum zweiten Mal in diesem Turnier aufeinander.

Handball EM 2020: Spanien – Kroatien im Live-Ticker

Das Duell in der Hauptrunde endete 22:22 – dieses Mal wird es einen Sieger geben müssen. Wer sichert sich den EM-Titel? Verteidigt Spanien seinen Titel?

Alle Infos zur Handball EM 2020 und zum Spiel Spanien – Kroatien im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spanien – Kroatien 12:11 (-:-)

--------------

+++ Michael Schumacher: Endlich gute Nachrichten! Jetzt ist klar, dass... +++

--------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Halbzeit: Mit einer knappen Führung gehen die Spanier in die Pause! Allerdings ist die Partie noch lange nicht entschieden. Die Teams begegnen sich auf Augenhöhe.

28. Min: Canellas bricht den Bann. Führung für Spanien!

28. Min: Tolle Paraden der Torhüter. Die Werfer beißen sich hier auf beiden Seiten die Zähne aus.

26. Min: Auszeit Kroatien. Seit 6 Minuten warten die Kroaten nun auf einen Treffer.

25. Min: Die Auszeit scheint Spanien gut getan zu haben! Die Iberer gleichen wieder aus! Maqueda trifft dreifach.

19. Min: Tolle Angriffe von Kroatien! Drei-Tore-Führung. Die Kroaten sind bislang deutlich besser im Spiel. Spanien nimmt die erste Auszeit.

16. Min: Glück für Spanien. Kroatiens Keeper pariert erst, doch im Nachwurf ist der Ball drin.

15. Min: Wieder Duvnjak per Siebenmeter! Die erste Zwei-Tore-Führung für Kroatien.

10. Min: Duvnjak erzielt bereits seinen zweiten Treffer von der Siebenmeter-Linie

7. Min: In den ersten Minuten kann sich noch kein Team absetzen. Alles in der Reihe.

2. Minute: Maric eröffnet die Partie mit dem ersten Treffer für Kroatien.

Anwurf: Auf geht's!

16.28 Uhr: Die Teams sind auf der Platte, die Nationalhymnen sind gespielt. Gleich kann's endlich losgehen!

16.20 Uhr: Holt Kroatien seinen ersten EM-Titel oder verteidigt Spanien seinen Sieg von 2018? Das ist die Frage des Abends.

16.12 Uhr: Noch ein Blick auf die Statistiken: Spanien besticht mit Offensivpower. Mit 256 Treffern erzielten sie die meisten der EM und waren mit 68% auch das effektivste Team. Zum Vergleich: Kroatien traf 207 Mal und hat eine Quote von 59%.

16 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Anwurf. Gleich steigt der große Showdown in Stockholm.

15.47 Uhr: Auch ein Deutscher steht im All-Star-Team der Europameisterschaft. Hendrik Pekeler ist zum besten Abwehrspieler gewählt worden.

15.45 Uhr: Ein besonderes Auge sollten wir im Endspiel auf Domagoj Duvnjak werfen. Der Kroate ist zum "Most Valuable Player" des Turniers gewählt worden.

15.03 Uhr: Das Spiel um Platz drei haben die Norweger klar für sich entschieden. Gegen Slowenien siegte Norwegen mit 28:20.

14.30 Uhr: In knapp 2 Stunden geht es los! Gespielt wird das Finale in der Tele2 Arena in Stockholm

11.31 Uhr: Spanien kann hingegen seinen Titel bei der Europameisterschaft verteidigen. 2018 feierten die Iberer ihren ersten EM-Titel. Die weiteren Titel: Weltmeister 2005 und 2013

11.25 Uhr: Ein Blick auf die Statistiken: Kroatien wurde 2003 Weltmeister und feierte 1996 und 2004 den Olympia-Sieg. Der Europameister-Titel fehlt den Kroaten bislang noch.

Sonntag, 26. Januar, 10.11 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Finale der Handball EM 2020. Wir versorgen euch hier vorab mit Informationen. Um 16.30 Uhr ist Anwurf.

20.45 Uhr: Die Begegnung Kroatien gegen Spanien gab es bei dieser Europameisterschaft bereits. In der Hauptrunde trennten sich die Nationen mit 22:22. Morgen wird es dann definitiv einen Sieger geben müssen.

19.25 Uhr: Kroatien erlebte im Halbfinale einen echten Krimi. Gegen Norwegen gewannen die Kroaten erst in der Verlängerung mit 29:28. Nach der regulären stand es noch 23:23.

19.20 Uhr: Der Weg von Spanien ins Finale führte über Slowenien. Im Halbfinale setzten sich die Spanier mit 34:42 gegen Slowenien durch.

18.12 Uhr: Deutschland hat das Turnier auf Platz fünf beendet. Gegen Portugal setzte sich das DHB-Team mit 29:27 durch. Alles zum Spiel erfährst du >>hier<<!

16.51 Uhr: Wer krönt sich zum Europameister? Morgen um 16.30 Uhr trifft Kroatien auf Spanien.

Samstag, 25. Januar, 16.42 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Handball EM 2020. Hier erfährst du alles rund um das Finale zwischen Kroatien und Spanien.