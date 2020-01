Handball EM 2020: Deutschland – Weißrussland im Live-Ticker: Erstes Endspiel fürs DHB-Team!

Am Donnerstag steht für das DHB-Team das erste Endspiel bei der Handball EM 2020 an: Deutschland – Weißrussland.

In der ersten Begegnung der Hauptrunde zwischen Deutschland und Weißrussland geht es für die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop bei der Handball EM 2020 schon um alles.

Handball EM 2020: Deutschland – Weißrussland im Live-Ticker

In der Hauptrunde muss die deutsche Nationalmannschaft alle vier Spiele gewinnen, um den Traum vom Halbfinale am Leben halten zu können. Gelingt gegen die Weißrussen der erste Streich?

Alle Infos zur Handball EM 2020 und zum Spiel Deutschland – Weißrussland im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Weißrussland -:- (-:-)

+++ Handball EM 2020: „Was für Versager!“ – DIESE Szene sorgte für gewaltige Diskussionen +++

8.53 Uhr: So bitter die Pleite gegen Spanien in der Vorrunde auch gewesen sein mag – diesen Ausrutscher durfte das deutsche Team sich erlauben. Doch jetzt in der Hauptrunde gelten für Kapitän Uwe Gensheimer und seine Kollegen keine Ausreden mehr. Jetzt muss die DHB-Mannschaft liefern. Wenn keine kuriosen Wunder geschehen, wird Deutschland alle vier Spiele gewinnen müssen. Nach dem Spiel gegen Weißrussland am Donnerstag trifft das deutsche Team noch am Samstag auf Kroatien, am Montag auf Österreich und am kommenden Mittwoch auf Tschechien.

8.06 Uhr: Das deutsche Team muss am Donnerstagabend vor allem auf Kreisläufer Artsem Karalek achten. Mit 19 Treffern ist der 23-Jährige bisher der Toptorjäger der Weißrussen. Andreas Wolff kennt Karalek bestens. Der deutsche Keeper spielt mit dem 1,96-Meter-Kraftpaket beim polnischen Spitzenclub Vive Kielce.

7.24 Uhr: Weißrussland setzte sich als Zweiter in Gruppe A von Montenegro und Serbien durch. Gegen die Serben gewann das weißrussische Team zum Auftakt mit 35:30. Gegen die Montenegriner setzte Weißrussland sich mit 36:27 durch. Die einzige Niederlage setzte es gegen Gruppensieger Kroatien (23:31).

6.49 Uhr: Werfen wir noch mal einen Blick auf die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft. Zum Auftakt gewann Deutschland 34:23 gegen die Niederlande. In der Partie tat das deutsche Team sich lange Zeit schwer, feierte am Ende aber doch noch den erwartet souveränen Sieg. Im zweiten Spiel setzte es eine bittere 26:33-Pleite gegen Spanien. In diesem Spiel war die deutsche Truppe völlig von der Rolle. Zum Abschluss zitterte die DHB-Auswahl sich zu einem 28:27 gegen den krassen Außenseiter Lettland. Auch in diesem Spiel zeigte das deutsche Team nicht die erhoffte Leistung. In der Hauptrunde muss der Europameister von 2016 sich deutlich steigern, wenn er das Halbfinale erreichen will.

Mittwoch, 15. Januar, 6.02 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Deutschland und Weißrussland bei der Handball EM 2020. Hier versorgen wir dich wie gewohnt mit allen Infos rund um die Partie.