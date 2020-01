Handball EM 2020: Deutschland – Tschechien im Live-Ticker: Nächster Kantersieg zum Abschluss der Hauptrunde?

Zum Abschluss der Hauptrunde bei der Handball EM 2020 kommt es zum Spiel Deutschland – Tschechien.

In der Partie zwischen Deutschland und Tschechien will die DHB-Auswahl den nächsten Kantersieg bei der Handball EM 2020 einfahren, nachdem es am Montag gegen Österreich einen souveränen 34:22-Sieg gegeben hatte.

Handball EM 2020: Deutschland – Tschechien im Live-Ticker

Gibt’s am Mittwochabend den nächsten deutschen Kantersieg? Oder kassiert die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop einen unerwarteten Rückschlag?

Alle Infos zur Handball EM 2020 und zum Spiel Deutschland – Tschechien im Live-Ticker!

Deutschland – Tschechien -:- (-:-)

15.44 Uhr: Zehn Mal trafen deutsche und tschechische Handball-Nationalmannschaften bisher in Pflicht- und Testspielen aufeinander. Sieben Partien gewann die DHB-Auswahl, zwei Mal durften die Tschechen jubeln, und eine Partie endete unentschieden.

13.29 Uhr: Bei der EM in Kroatien hatte die deutsche Nationalmannschaft mit den Tschechen ihre liebe Müh und Not. In der Hauptrunde setzte Deutschland sich mit 22:19 durch.

10.53 Uhr: In der Vorrunde hatten die Tschechen 29:32 gegen Gastgeber Österreich verloren. Dann folgten zwei Siege gegen Nordmazedonien (27:25) und Ukraine (23:19). In der Hauptrunde setzte es für Tschechien drei Niederlagen gegen Spanien (25:31), Weißrussland (25:28) und Kroatien (21:22).

9.17 Uhr: In der Partie zwischen Deutschland und Tschechien geht es am Mittwochabend nur noch um die viel zitierte goldene Ananas. Deutschland steht bereits als Gruppendritter fest und zieht somit ins Spiel um Platz 5 ein. Die Tschechen sind abgeschlagener Tabellenletzter. Immerhin: Beide Teams werden sicherlich genug Charakter haben, um sich mit einem Sieg aus der Hauptrunde verabschieden zu wollen.

Dienstag, 21. Januar, 8.08 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Handball-EM 2020. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen rund um das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien.