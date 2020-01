Handball EM 2020: Deutschland - Österreich im Live-Ticker: DHB-Team will das Wunder schaffen

Wien. Die bittere 24:25-Pleite gegen Kroatien nahm dem DHB-Team bei der Handball EM 2020 alle Hoffnungen auf das Halbfinale – naja, fast alle.

Noch gibt es einen winzigen Funken Hoffnung. Wenn alles perfekt läuft, ist das Halbfinale noch drin. Absolute Grundvoraussetzung: ein Sieg von Deutschland gegen Österreich.

Handball EM 2020: Deutschland - Österreich im Live-Ticker

Um sich weiter an den letzten Strohhalm klammern zu können, muss bei Deutschland - Österreich in der Handball EM 2020 ein Sieg her.

Gelingt dem Team von Bundestrainer Roman Prokoph der Prestigesieg gegen den Nachbarn? DERWESTEN begleitet die Hauptunden-Partie für dich im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Österreich -:- (-:-)

17.10 Uhr: Auch wenn das Halbfinale quasi außer Reichweite ist, mangelt es dem DHB-Team nicht an Zielen. Das Spiel um Platz 5 in Stockholm ist das nächste – auch auf die Olympia-Qualifikation wird bereits geschaut. Für das Qualifikationsturnier im April in Berlin ist es nicht unwichtig, die EM mit einem guten Gefühl zu beenden.

16.22 Uhr: „Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, dass es weitergeht. Wir haben in der Hauptrunde ein anderes Gesicht gezeigt, genauso wollen wir das fortführen, auch wenn das Ziel Halbfinale abgeschrieben ist“, verrät Kapitän Uwe Gensheimer dem „Kicker“ über die Teamsitzung am Tag nach der Kroatien-Niederlage.

15.55 Uhr: Die Restchancen auf das Halbfinale liegen bei deutlich unter 1 Prozent. Grundvoraussetzung sind deutsche Siege in den beiden verbleibenden Hauptrunden-Partien gegen Österreich und Tschechien (Mittwoch). Darüber hinaus müsste Tschechien gegen Kroatien und Kroatien gegen Spanien gewinnen sowie Weißrussland seine beiden Partien gegen Österreich und Spanien mit jeweils mindestens sechs Toren Unterschied gewinnen. Oder wie DHB-Vizepräsident Bob Hanning es ausdrückt: „So besoffen kann man gar nicht sein.“

14.02 Uhr: Bundestrainer Prokoph nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien: „Ich habe in die Mannschaft reingehorcht und eine klare Antwort bekommen: Wir wollen weiter Vollgas geben. Es ist ganz wichtig, dass wir die EM nach der ersten Enttäuschung noch intensiv nutzen.“

13.12 Uhr: Die deutschen Handball-Jungs hadern noch. Nach einer desaströsen Vorrunde hatte man sich gefangen und gegen Weißrussland eine starke Vorstellung abgeliefert. Auch gegen die Kroaten lag man lange in Führung, zeitweise sogar mit 5 Zählern Vorsprung. Doch das Herzschlagfinale ging verloren – und damit fast alle Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug.

Sonntag, 12.01 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Hauptrunden-Spiel der Handball EM 2020. Deutschland gegen Österreich – egal in welcher Sportart: Das ist ein Prestigeduell. (the)