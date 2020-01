Handball EM 2020: Deutschland - Österreich im Live-Ticker: Wilder Fight im Prestigeduell

Wien. Die bittere 24:25-Pleite gegen Kroatien nahm dem DHB-Team bei der Handball EM 2020 alle Hoffnungen auf das Halbfinale – naja, fast alle.

Zunächst gab es noch einen winzigen Funken Hoffnung. Wenn alles perfekt laufen würde, wäre das Halbfinale noch drin. Absolute Grundvoraussetzung: Ein Sieg von Deutschland gegen Österreich.

Handball EM 2020: Deutschland - Österreich im Live-Ticker

Um sich weiter an den letzten Strohhalm klammern zu können, musste bei Deutschland - Österreich in der Handball EM 2020 ein Sieg her. Doch die Konkurrenz machte der DHB-Auswahl einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt geht es für das Team von Bundestrainer Roman Prokop beim Prestigeduell gegen den Nachbarn noch um Platz 5. DERWESTEN begleitet die Hauptrunden-Partie für dich im Live-Ticker.

Deutschland – Österreich 19:14 (16:13)

35.: Golla kann in Unterzahl erhöhen, doch auch Österreich meldet sich mit einem eigenen Treffer in der zweiten Halbzeit zurück.

34.: Wieder pariert Bitter. Starke Leistung des Keepers bis hier her. Deutschland jetzt in Unterzahl.

33.: Schmidt erhöht weiter. Kann das DHB-Team seine Überlegenheit auf dem Papier nun endlich auch auf die Platte bringen?

32.: Golla passt gut auf, schnappt den Ball aus der Luft im Kreis und verwandelt.

31.: Weiter geht es. Deutschland hat Anwurf.

Halbzeit: Wiencek wird nicht mehr zum Einsatz kommen. Nur knapp drei Minuten stand er auf dem Feld, hat wohl Probleme am Knie.

Halbzeit: Die DHB-Auswahl zeigte in der Anfangsphase eine durchwachsene Leistung. Je länger die Partie dauerte, desto besser fand sie allerdings ihren Rhythmus – auch dank Umstellungen in der Abwehr. Um den Charaktertest zu bestehen, muss aber noch mehr kommen.

30.: Österreich kann noch einmal verkürzen, dann geht es in die Pause.

29.: Genialer Pass von Bitter auf der vorlaufenden Kastening, der die Führung weiter ausbauen kann. Deutschland nimmt eine Auszeit. Der Bundestrainer ist zufrieden mit der Geschwindigkeit des DHB-Spiels.

27.: Zweiter guter Abschluss von Böhm. Die Führung wird komfortabler. Aber – das weiß man spätestens seit der Partie gegen Kroatien: Das heißt noch gar nichts. Österreich nimmt die erste Auszeit.

26.: Deutschland hat sich gefangen. Bitter pariert wieder und Deutschland trifft auch mal aus der zweiten Reihe, in Person von Böhm.

23.: Zeitstrafe für den ungestümen Schmidt. Deutschland in Unterzahl. Die münzt Weber in den 11:12-Anschlusstreffer aus österreichischer Sicht um. Aber Kastening stellt die Verhältnisse wieder her und trifft trotz deutscher Unterzahl.

22.: Kohlbacher bringt Deutschland wieder in Führung. Kastening erhöht. Starke DHB-Phase!

21.: Das DHB-Team findet immer besser ins Spiel, verursacht jetzt aber einen Siebenmeter. Bitter kann parieren!

20.: Die deutsche Mannschaft sucht immer wieder nach Kastening. Doch der wird gut zugestellt. Gensheimer scheitert von Linksaußen. Österreich findet Lösungen über den Kreis: 10:9. Pekeler antwortet sofort.

17.: Kastening verkürzt sehenswert von der Außenposition. Das braucht viel Selbstbewusstsein, doch davon hat der 24-Jährige bei der EM genug getankt. Deutschland kann in der Folge ausgleichen.

15.: Die DHB-Auswahl kann aus der zwischenzeitlichen doppelten Überzahl nicht den gewünschten Profit schlagen. Österreich bringt sich wieder zwei Tore in Front.

14.: Dritter Siebenmeter und Zeitstrafe gegen Österreich für das Verhindern einer klaren Torchance. Reichmann bleibt cool und verwandelt auch im dritten Versuch.

13.: Die Zeitstrafe der Partie richtet sich gegen Österreich. Drux bekommt im Anschluss die gelbe Karte. Auf das leere Tor kann Gensheimer in Überzahl verkürzen.

12.: Kastening verkürzt. Doch Deutschland hat Probleme in der Defensive. Bozovic baut die österreichische Führung wieder aus.

11.: Wieder Siebenmeter für Deutschland. Reichmann verwandelt souverän. Österreich kommt wiederholt über die Außen und hält die Zwei-Tor-Führung.

10.: Wieder versucht es Drux aus der Distanz, hat Glück, dass der österreichische Keeper den Ball nicht entscheidend ablenken kann. Aber Österreich antwortet sofort auf den Treffer.

8.: Das DHB-Team wirkt jetzt nervös, findet keine spielerischen Lösungen mehr und versucht es aus der Distanz.

6.: Österreich führt mit zwei Treffern. Das Publikum ist hochemotional. Die guten Anfangsminuten der Deutschen sind rasch wieder vergessen.

5.: Die DHB-Auswahl kommt gut ins Spiel. Wolf pariert stark, doch Österreich kann im erneuten Anlauf ausgleichen.

4.: Die Österreicher verpassen ihren zweiten Abschluss-Versuch. Drux nutzt die Chance und bringt die DHB-Auswahl erstmals in Front. Häfner holt den ersten Siebenmeter für Deutschland heraus, Reichmann verwandelt.

2.: Bilyk bringt die Österreicher in Front. Deutschland antwortet mit einem starken Wurf von Weber ins rechte obere Eck.

1. Minute: Los geht's!

20.27 Uhr: Trotz allem, was im Vorfeld diskutiert und kritisiert wurde: Das DHB-Team geht als Favorit in die Partie. Bob Hanning, DHB-Vizepräsident, betont am „ARD“-Mikrofon: „Das wird ein Schlüsselspiel für den deutschen Handball.“

20.21 Uhr: Der Druck lastet heute Abend auch auf Bundestrainer Christian Prokop. Auch für ihn und seine Jobsicherheit muss die Mannschaft überzeugen.

20.00 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Anwurf. Für Deutschland geht es jetzt noch um Platz 5. Dafür muss unbedingt ein Sieg her.

19.51 Uhr: Nun herrscht bittere Gewissheit. Weil Weißrussland die Partie gegen Spanien am Nachmittag mit 28:37 verliert, hat die DHB-Auswahl keine Chance mehr auf das Halbfinale. Jetzt geht es für das Team von Bundestrainer Roman Prokoph beim Prestigeduell gegen den Nachbarn nur noch um Platz 5.

18.56 Uhr: Das EM-Aus des DHB-Teams ist so gut wie besiegelt: Kroatien gewinnt in einer Zitterpartie gegen Tschechien (22:21) und schrumpft die letzten Hoffnungen auf ein deutsches Wunder auf ein Minimum. Positiver Nebeneffekt: Mit dem Sieg erleichtern die Kroaten den deutschen Handballern den Kampf um Platz 5. Trotzdem gilt weiterhin: Deutschland muss die nächsten beiden Spiel (heute gegen Österreich und am Mittwoch gegen Tschechien) unbedingt gewinnen.

16.33 Uhr: Die Österreicher wollen das DHB-Team heute ärgern und haben sich viel vorgenommen. „Wir haben riesige Erwartungen an diese Partie, denn wir wollen unbedingt gewinnen. Wir waren gegen Kroatien und Spanien schon nahe dran, aber jetzt wollen wir den Coup“, so Linksaußen Sebastian Frimmel gegenüber der „Südwest Presse“.

15.39 Uhr: Wird das Spiel gegen Österreich zum Schicksalsspiel für Christian Prokop? Nicht wenn es nach den Worten von DHB-Vizepräsident Bob Hanning direkt nach der Niederlage gegen Kroatien geht. Doch am Sonntag war davon nicht mehr viel übrig: Es sei „elementar wichtig für Mannschaft und Trainer das erfolgreich zu Ende zu bringen. Diesem Druck müssen wir standhalten", so Hanning am Tag vor dem Prestige-Duell gegen Österreich. Dabei werde „sich zeigen, was diese Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Österreich in Österreich ist der beste Gegner, um all diese Fragen zu überprüfen.“ Eine komplette Rückendeckung für den Bundestrainer hört sich anders an.

13.45 Uhr: Wen erwartet das Team von Bundestrainer Prokop heute? Der Co-Gastgeber der Handball EM 2020 gehört in Europa nicht zu den Topteams, spielt bisher aber eine ordentliche Endrunde. In der Vorrunde wurden alle Spiele gewonnen. In der Hauptrunde hielt Österreich sowohl gegen Kroatien als auch Spanien über weite Strecken gut mit, musste sich am Ende allerdings geschlagen geben. Gegen Kroatien mit 23:27 und Spanien mit 26:30. In der Gruppenphase konnten sich die Österreicher zuvor gegen Tschechien (32:29), Ukraine (34:30) und Nordmazedonien (32:28) durchsetzen.

12.18 Uhr: Dabei wäre ein Sieg und die Teilnahme am Spiel um Platz fünf für Österreich viel wichtiger als für das DHB-Team. Denn der fünfte Platz bei der Handball EM 2020 wäre gleichbedeutend mit der Olympia-Qualifikation. Die hat Deutschland als WM-Vierter von 2019 bereits in der Tasche.

10.45 Uhr: Selbst wenn Deutschland im Kampf um die Medaillen wohl nicht mehr eingreifen kann, geht es heute gegen Österreich mehr als nur ums Prestige. Es geht weiterhin um die Chance auf das Erreichen des Spiels um Platz fünf in Stockholm. Es ist das erklärte neue Ziel des DHB-Teams nach der Pleite gegen Kroatien.

Montag, 07.17 Uhr: Heute ist es soweit. Deutschland tritt um 20.30 Uhr gegen Österreich an. Die DHB-Fans klammern sich an den letzten Strohhalm. Um die theoretische Chance auf das Weiterkommen zu wahren, ist ein Sieg gegen das Nachbarland definitiv Pflicht.

17.10 Uhr: Auch wenn das Halbfinale quasi außer Reichweite ist, mangelt es dem DHB-Team nicht an Zielen. Das Spiel um Platz 5 in Stockholm ist das nächste – auch auf die Olympia-Qualifikation wird bereits geschaut. Für das Qualifikationsturnier im April in Berlin ist es nicht unwichtig, die EM mit einem guten Gefühl zu beenden.

16.22 Uhr: „Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, dass es weitergeht. Wir haben in der Hauptrunde ein anderes Gesicht gezeigt, genauso wollen wir das fortführen, auch wenn das Ziel Halbfinale abgeschrieben ist“, verrät Kapitän Uwe Gensheimer dem „Kicker“ über die Teamsitzung am Tag nach der Kroatien-Niederlage.

15.55 Uhr: Die Restchancen auf das Halbfinale liegen bei deutlich unter 1 Prozent. Grundvoraussetzung sind deutsche Siege in den beiden verbleibenden Hauptrunden-Partien gegen Österreich und Tschechien (Mittwoch). Darüber hinaus müsste Tschechien gegen Kroatien und Kroatien gegen Spanien gewinnen sowie Weißrussland seine beiden Partien gegen Österreich und Spanien mit jeweils mindestens sechs Toren Unterschied gewinnen. Oder wie DHB-Vizepräsident Bob Hanning es ausdrückt: „So besoffen kann man gar nicht sein.“

14.40 Uhr: Wer den Spannungskracher gegen Kroatien noch einmal nacherleben will, kann hier noch einmal alle Highlights anschauen >>>

14.02 Uhr: Bundestrainer Prokop nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien: „Ich habe in die Mannschaft reingehorcht und eine klare Antwort bekommen: Wir wollen weiter Vollgas geben. Es ist ganz wichtig, dass wir die EM nach der ersten Enttäuschung noch intensiv nutzen.“

13.12 Uhr: Die deutschen Handball-Jungs hadern noch. Nach einer desaströsen Vorrunde hatte man sich gefangen und gegen Weißrussland eine starke Vorstellung abgeliefert. Auch gegen die Kroaten lag man lange in Führung, zeitweise sogar mit 5 Zählern Vorsprung. Doch das Herzschlagfinale ging verloren – und damit fast alle Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug.

Sonntag, 12.01 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Hauptrunden-Spiel der Handball EM 2020. Deutschland gegen Österreich – egal in welcher Sportart: Das ist ein Prestigeduell. (the)