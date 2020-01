Handball EM 2020: Deutschland – Lettland im Live-Ticker: DHB-Auferstehung gegen Underdog?

Nach der DHB-Pleite gegen Spanien im zweiten Vorrundenspiel der Handball EM 2020 lautet die nächste Partie nun Deutschland - Lettland.

Bei der Bewährungsprobe muss Deutschland gegen Lettland nun endlich überzeugen, um bei der Handball EM 2020 überhaupt noch eine Chance zu haben.

Handball EM 2020: Deutschland – Lettland im Live-Ticker

Gewinnt Deutschland gegen Lettland, ist wieder alles möglich. Schafft die DHB-Auswahl am Montag den Sprung in die Hauptrunde der Handball EM 2020?

Alle Infos zur Partie findest du hier im Live-Ticker!

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Lettland -:- (-:-)

---------------

Sonntag, 12. Januar, 9.34 Uhr: Guten Morgen! Am morgigen Montag müssen die deutschen Handballer gegen Lettland ran. Nach dem Debakel gegen Spanien am Samstag muss die DHB-Auswahl gegen den krassen Außenseiter Wiedergutmachung betreiben und in die Hauptrunde einziehen. Anwurf ist um 18.15 Uhr. DER WESTEN begleitet die Partie im Live-Ticker.