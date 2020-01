Handball EM 2020: Deutschland – Kroatien im Live-Ticker: Wer gewinnt den Wahnsinn von Wien?

Bei der Handball EM 2020 kommt es am Samstagabend zum Kracher Deutschland – Kroatien.

Das Spiel zwischen Deutschland und Kroatien ist für die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop das erste große Endspiel bei der Handball EM 2020.

Handball EM 2020: Deutschland – Kroatien im Live-Ticker

Gegen das kroatische Spitzenteam muss unbedingt ein Sieg her – sonst rückt das Halbfinale für das DHB-Team in kaum noch zu erreichende Weite.

Alle Infos zur Handball EM 2020 und zum Spiel Deutschland – Kroatien im Live-Ticker!

20.22 Uhr: Die Teams betreten das Feld. Nun ertönen die Nationalhymnen, und dann kann's endlich losgehen. Let's go!

20.20 Uhr: In den beiden heutigen Spiele der Hauptrunden-Gruppe 1 gewann Weißrussland mit 28:25 gegen Tschechien, und die Spanier schlugen die Österreicher 30:26.

20.12 Uhr: Christian Prokop wird seine Spieler jetzt sicher noch mal in aller Ausführlichkeit dazu auffordern, von Anfang an voll konzentriert zu sein. Um jeden Preis will der Bundestrainer verhindern, dass seine Mannschaft von Beginn an erneut einem derart hohen Rückstand hinterherlaufen muss wie im Vorrundenspiel gegen Spanien. Dort hatten die Spanier nach wenigen Minuten schon mit 8:2 geführt.

20.00 Uhr: Noch 30 Minuten! So langsam steigt die Spannung. Wir sind schon richtig heiß auf die Partie, und die Spieler hoffentlich auch.

19.47 Uhr: Heute wird es für das deutsche Team auch mal wieder auf Andreas Wolff ankommen. Denn die starke kroatische Mannschaft wird zweifelsohne immer wieder zu Abschlüssen kommen – ganz egal, wie gut die deutsche Defensive verteidigt. Dann ist der DHB-Keeper gefragt. Zeigt er eine ähnlich beeindruckende Leistung wie am Donnerstag gegen Weißrussland? Oder schwächelt er wie teilweise in der Vorrunde?

19.30 Uhr: In einer Stunde geht’s endlich los. Dann brennt die Wiener Stadthallte, wenn Deutschland und Kroatien sich in der Hauptrunden-Gruppe 1 gegenüber stehen. Kann das deutsche Team mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Halbfinale machen? Oder muss die DHB-Auswahl nach einer Pleite schon die Träume vom Halbfinale begraben? Gleich wissen wir mehr.

15.54 Uhr: Deutschland hat die vergangenen vier Spiele gegen Kroatien alle für sich entschieden. Im Oktober kam es zu zwei Testspielen, die das deutsche Team mit 26:25 sowie 24:23 für sich entschied. Bei der WM im Vorjahr besiegte die DHB-Auswahl die Kroaten in der Hauptrunde mit 22:21, und bei der WM 2017 bezwang Deutschland die Kroaten ebenfalls in der Hauptrunde mit 28:21.

Samstag, 18. Januar, 10.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute Abend steigt bei der Handball-EM der große Kracher zwischen Deutschland und Kroatien. Wir halten dich im Live-Ticker immer auf dem Laufenden.

17.10 Uhr: Die kroatische Nationalmannschaft ist bei der Handball-EM 2020 bisher das fairste Team. In den bisherigen vier Spielen gab es für die Kroaten 12 Zeitstrafen, vier Gelbe Karten und keine Rote Karte. Zum Vergleich: Deutschland kassierte bereits 20 Zeitstrafen, sieben Gelbe Karten und eine rote Karte.

16.28 Uhr: Es ist beeindruckend, mit welcher Konstanz die Kroaten bei großen Turnieren um den Titel mitspielen. Seit 2003 schaffte es die kroatische Handball-Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen immer mindestens auf den 6. Platz. Allerdings: Einen Titel holten die Kroaten schon lange nicht mehr. 2003 feierte Kroatien den WM-Titel, 2004 gab’s Olympia-Gold, danach mussten die Kroaten sich oft mit Silber und Bronze begnügen. Einen EM-Titel konnten die Kroaten bisher noch nicht bejubeln.

15.03 Uhr: Das deutsche Team muss am Samstagabend gehörig auf die gefährlichen Rückraumspieler der Kroaten aufpassen. Dazu zählen Stars wie Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Igor Karacic (Vive Kielce) oder Luka Cindric (FC Barcelona).

12.54 Uhr: Die Kroaten präsentierten sich bei der Handball-EM bisher erwartet stark. In der Vorrunde gewann die kroatische Nationalmannschaft 27:21 gegen Montenegro, 31:23 gegen Weißrussland und 24:21 gegen Serbien. Zum Auftakt der Hauptrunde holte Kroatien zudem einen 27:23-Sieg gegen Österreich.

10.17 Uhr: Am Donnerstag feierte die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der Hauptrunde einen souveränen 31:23-Sieg gegen Weißrussland. Nach drei enttäuschenden Spielen in der Vorrunde war der Sieg gegen die Weißrussen der erste überzeugende Auftritt der DHB-Auswahl. Im ersten Spiel der Vorrunde hatte Deutschland zwar 34:23 gegen die Niederlande gewonnen, doch das deutsche Team tat sich gegen den krassen Außenseiter lange Zeit enorm schwer. Dem 26:33-Debakel gegen Spanien folgte ein 28:27-Zittersieg gegen den Handball-Zwerg Lettland.

Freitag, 17. Januar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Handball-EM 2020. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie zwischen Deutschland und Kroatien.