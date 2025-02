Formel 1: Sainz-Geständnis nach Williams-Wechsel – Ex-Ferrari-Pilot hat noch große Pläne!

Einige Formel-1-Piloten stehen in der kommenden Saison vor einer neuen Herausforderung bei einem neuen Team. So auch Carlos Sainz, der nach seinem Wechsel von Williams zu Ferrari jedoch von nun an wohl kleinere Brötchen backen muss.

Aufgrund der vergleichsweise kurzen Vertragslaufzeit des Spaniers spekulieren erste Beobachter bereits jetzt, Sainz könne den Formel-1-Rennstall nicht allzu lange erhalten bleiben. Nun haut der Star-Pilot selbst auf den Tisch – und verrät: Er hat noch große Pläne!

Formel 1: Sainz träumt von Podest mit Williams

Williams gehört in der Formel 1 neben Ferrari und McLaren zu den absoluten Traditionsteams. Schon als kleiner Motorsportfan verfolgte der 30-Jährige den Rennstall auf Schritt und Tritt. Auch deswegen verrät Sainz: „Nichts würde mich glücklicher und stolzer machen – es wäre definitiv der stolzeste Moment meiner Karriere, wenn ich mit diesem Team eines Tages auf dem Podium stehen kann“.

Auch interessant: Formel 1: Heftiger Konflikt! Langersehnte Rückkehr in Gefahr?

Der vierfache Grand-Prix-Sieger zeigt sich indes hoch motiviert, trotz des vermeintlichen sportlichen Abstiegs oben anzugreifen: „Mein Ziel ist es einfach, das hier wieder auf ein WM-Niveau zu heben – und auf dem Weg dahin wollen wir sicherstellen, dass wir Sir Frank, seinem Namen und seinem Vermächtnis gerecht werden“.

2025 als Übergangsjahr?

Allzu große Hoffnungen mit Williams einen schnellen Angriff auf die Spitze des Grids zu starten, sollte sich Sainz allerdings machen. Teamchef James Vowles machte zuletzt bereits deutlich, dass 2025 für Williams ein Übergangsjahr werden könnte – mit entsprechend ausbleibenden Erfolgen.

Carlos Sainz muss also wohl noch etwas Geduld aufbringen, will er wirklich seinen großen Traum von einer Podestplatzierung mit Williams erreichen. Ab der Formel-1-Saison 2026 werden die Karten jedoch neu gemischt – die umfassenden Regeländerungen dürften die Königsklasse des Motorsports mächtig aufwirbeln.