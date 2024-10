Formel 1: Wilde Debatte plötzlich entfacht! Es geht um Verstappen und Hamilton

In jeder Sportart gibt es mindestens zwei Athleten, die so erfolgreich sind, dass sie eine große Diskussion auslösen, wer von ihnen nun der beste aller Zeiten ist. So ist es auch in der Formel 1. Hier sind es aber gleich mehrere Piloten, die von den Fans genannt werden.

Auch hier ist es eine Diskussion, die wohl niemals enden wird. Nun ist aber in der Formel 1 plötzlich eine Debatte entfacht, wer denn zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton der beste Fahrer ist. Experten können sich nicht entscheiden. Die Meinungen gehen auseinander.

Formel 1: Wilde Debatte plötzlich entfacht!

Sie gelten als die besten Fahrer im aktuellen Fahrerfeld der Formel 1: Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der Brite feierte schon sieben Weltmeisterschaften, der Niederländer träumt vom vierten WM-Titel in Folge. Beide sind ohne Frage großartige Fahrer. Nach Zahlen aber führt Hamilton deutlich.

Verstappen hat aktuell 44 Siege, 64 Pole-Position und 92 Podestplätze weniger als Hamilton. Deshalb bezeichnet ihn Ex-Pilot David Coulthard auch als „GOAT – Greatest of all Time“. Auf Deutsch: der Größte aller Zeiten.

Das sieht Günther Steiner beispielsweise anders. „Ich denke, er ist der Beste“, so der Ex-Haas-Teamchef über Verstappen. „Er ist jung, er ist sehr hungrig, er ist ein Rennfahrer und er ist sehr talentiert. Alles zusammen. Das könnte man auch über Lewis Hamilton sagen. Er hat sieben Meisterschaften gewonnen. Lewis ist ganz sicher ein fantastischer Fahrer. Aber ist er so ehrgeizig und hungrig wie Max? Ich weiß es nicht.“

Wer ist der beste Fahrer aller Zeiten?

Allerdings betont Steiner auch, dass „Max in fünf Jahren vielleicht auch anders ist. Wir haben jetzt nicht den Max wie vor vier oder fünf Jahren. Ich denke, als kompletter Fahrer ist Max im Moment ganz sicher der Beste.“ Dem Italiener ist es also egal, dass der Brite mehrere Formel-1-Titel mehr hat als der Red-Bull-Star. Beide Piloten haben auf jeden Fall viele Unterstützer. Eddi Jordan sagte einst, dass Verstappen für ihn der beste sei. Sebastian Vettel hält seinen langjährigen Rivalen Hamilton für den Größten.

Geht es nach Weltmeisterschaften, würden dann auch Michael Schumacher (7 Titel), Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost und Vettel (je 4) noch dazukommen. Außerdem gab es Piloten, die trotz der wenigen WM-Titel zu den besten aller Zeiten zählen. Beispielsweise Ayrton Senna oder Niki Lauda.

Es ist eine Debatte, die vermutlich niemals enden wird. Genauso wie es im Fußball mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi der Fall ist. Sollte Verstappen in den kommenden Jahren weitere Titel und Siege einfahren, könnte es eine eindeutige Sache werden.