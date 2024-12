Formel 1: Verstappen vor Red-Bull-Abgang? Jetzt packt der Weltmeister aus!

Für Max Verstappen endete die vergangene Formel-1-Saison einmal mehr mit dem Weltmeistertitel. Für den Niederländer ist es der vierte Erfolg in Serie – damit zieht er mit Sebastian Vettel gleich, dem dies im Red-Bull-Auto ebenfalls gelang.

Doch in diesem Jahr lief es für Verstappen und sein Team nicht so rund wie in den Saisons zuvor. Der 27-Jährige hatte in seinem Boliden vor allem in der zweiten Saisonhälfte immer wieder zu kämpfen, saß oft nicht im schnellsten Auto des Grids. Könnte der Formel-1-Weltmeister nun einen Wechsel forcieren? Jetzt packt Verstappen aus!

Formel 1: Verstappen plant keinen vorzeitigen Abschied

Zu den Gerüchten um einen vorzeitigen Red-Bull-Abgang sagte der Niederländer kürzlich: „Man weiß nie, was nächstes Jahr oder in zwei Jahren passiert. Das liegt nicht in meiner Hand, deshalb denke ich nicht darüber nach. Ich bin glücklich, wo ich jetzt bin, wir haben eine weitere Weltmeisterschaft gewonnen. Natürlich muss das Auto verbessert werden, aber das ist der logische Schritt. Ich fühle mich im Team wohl und kann hier sein, wer ich bin“.

Auch interessant: Formel 1: Fahrerbeben im Hülkenberg-Team! Piloten müssen die Koffer packen

Ein Bekenntnis zu seinem Rennstall, das deutlicher wohl nicht sein könnte. Angesichts seines bis 2028 laufenden Vertrags bei Red Bull erübrigen sich für Verstappen auch weitere Diskussionen: „Hier ist es nicht wie im Fußball, wo man einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreibt und nach einem Jahr wieder geht. Das ist absolut nicht die Absicht“, betont der Niederländer.

Verstappen lässt Zukunft offen

Wie es nach seiner Formel-1-Karriere für Verstappen weitergehen wird, lässt der 27-Jährige indes offen: „Langstrecke, ein eigenes Team, es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich muss am Ende ein Programm stehen. Die Frage ist: Mit wem will ich das machen? Solche Gespräche führe ich natürlich auch“, bestätigt Verstappen.

Alle Motorsport-Fans müssen sich also keine Sorgen machen: Auch nach seinem Karriereende in der Formel 1 wird Verstappen dem Grid also wohl erhalten bleiben.