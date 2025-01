Formel 1: Sensation rückt näher – jetzt wird ein Comeback immer wahrscheinlicher

Viele Motorsportfans durchleben derzeit eine schwierige Zeit, denn die Formel 1 befindet sich in der Winterpause. Dazu kommt: Bis zum ersten Grand Prix der kommenden Saison in Melbourne (14. März) sind es noch fast zwei Monate.

Inmitten dieser Tristesse könnte die Formel-1-Fans nun jedoch eine vielerorts willkommene Nachricht erreichen. Dieses historische Comeback könnte den F1-Kalender mächtig aufwirbeln!

Kehrt die Formel 1 nach Südafrika zurück?

Bereits über 20 Jahre ist es her, dass die Formel 1 das letzte Mal in Südafrika zu Gast war. Beim Rennen auf dem Kyalami Circuit im Jahr 1993 siegte Alain Prost vor Ayrton Senna und Mark Blundell. Es sollte der bislang letzte Grand Prix in Südafrika sein, eine Rückkehr zerschlug sich in den vergangenen Jahren mehrfach. Doch nun könnte es wieder soweit sein.

Denn wie „The Race“ wissen will, veranstaltet die Formel 1 derzeit ein Bewerbungsverfahren, um einen neuen Austragungsort im Rennkalender der kommenden Jahre zu beschließen. Konkret soll um einen Neueinstieg gehen, der ab der Saison 2026 oder 2027 vollzogen wird. Die Vertragslaufzeit kann sich dabei auf bis zu zehn Jahre belaufen. Favorit auf die freie Stelle: der Grand Prix im südafrikanischen Kyalami.

Regierung macht den Weg frei

Auch die südafrikanische Regierung bemüht sich unterdessen, dass die Formel 1 zurückkommt: „Das Rennen wird in Kyalami stattfinden. Kyalami tut, was sie tun müssen. (Die Rennstreckenchefs) Toby Venter und Willie Venter leisten großartige Arbeit dabei, Kyalami auf F1-Niveau zu bringen. Sie haben dort Geld investiert, das ist da“, so Gayton McKenzie, Südafrikas Minister für Sport, Kunst und Kultur.

Derzeit sieht also vieles danach aus, als würde die Formel 1 nach über 20 Jahren Abstinenz wieder nach Südafrika zurückkehren. Viele Fahrer dürfte das sicherlich freuen – vor allem Lewis Hamilton sprach sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Rückkehr Kyalamis aus.