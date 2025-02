Formel 1: Hülkenberg-Enthüllung nach Wechsel! Jetzt ist es raus

Neuanfang für Nico Hülkenberg! Der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1 schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel auf. Nach zwei Jahren bei Haas begleitet er nun Sauber im Übergangsjahr, ehe das Team zum Audi-Werksteam wird.

Als erfahrener Pilot soll er nicht nur dem Team helfen, sondern auch Rookie Gabriel Bortoleto zur Seite stehen. Der amtierende Formel-2-Champion will gleich auch in der Formel 1 (hier mehr lesen) durchstarten. Jetzt ist zumindest bekannt, in welchem Look das geschehen soll.

Formel 1: Sauber muss Kehrtwende schaffen

Die Aufgabe bei Sauber ist schwierig – aber nicht unlösbar. Von Anfang bis Ende war der Rennstall im vergangenen Jahr das Schlusslicht der Königsklasse. Jämmerliche vier Punkte holte man in 24 Rennen, und die auch erst beim vorletzten Rennen in Katar.

+++ Teamchef deutet Fahrer-Wechsel an! Passiert es schon kurz nach Saison-Start? +++

Kurzum: Valtteri Bottas und Zhou Guanyu sahen fast nur die Rücklichter der Konkurrenz. Kein Wunder also, dass Sauber komplett umgebaut hat. Zwei neue Fahrer sind gekommen, Mattia Binotto leitet als CEO mittlerweile die Transformation hin zu Audi. Und auch einen neuen Teamchef bekommt der Formel-1-Rennstall.

Farbgebung bleibt gleich

Immerhin eine Konstante gibt es allerdings auch mit dem neuen Personal: die markanten Farben des Teams. Der schwarz-neongrüne Flitzer war schon im vergangenen Jahr ein echter Blickfang und dürfte es auch 2025 sein. Zumindest lassen das die Rennanzüge vermuten, die Sauber jetzt vorgestellt hat.

Noch mehr von uns:

Am Donnerstag teilte der Rennstall in den sozialen Medien zwei Bilder von Bortoleto und Hülkenberg in ihrer neuen Arbeitskleidung. Neongrüne Ärmel und ein neongrüner Kragen komplettieren den ansonsten schwarz gehaltenen Anzug. Auch Name und Nummer sind grün.

Formel 1: Wann kommt der Erfolg?

Wie oft man Hülkenberg und seinen brasilianischen Teamkollegen in ihren neuen Farben in der kommenden Saison in den Punkterängen sieht, bleibt aber abzuwarten. Im Hintergrund läuft alles für die vollständige Übernahme von Audi. Im schlimmsten Fall verkommt 2025 zu einer Übergangssaison, ehe in einem Jahr dann komplett neue Regularien für Autos und Motoren greifen.