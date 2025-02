Formel 1: Comeback perfekt! Ex-F1-Pilot steigt wieder ins Auto

Die Formel 1 hat in ihrer langen Geschichte schon das ein oder andere spektakuläre Comeback erlebt. Fahrer wie Fernando Alonso oder auch Nico Hülkenberg legten bereits mehrjährige F1-Pausen ein, nur um später erfolgreiche Wiedereinstiege in die Königsklasse des Motorsports zu feiern.

Nun darf der nächste ehemalige Formel-1-Fahrer sein Comeback bejubeln. Vielen F1-Fans dürfte er mit Sicherheit noch in Erinnerung geblieben sein – jetzt kehrt er wieder in den Motorsport zurück!

Formel 1: Ex-Pilot Kvyat testet in der Formel E

Daniil Kvyats Karriere in der Formel 1 verlief nicht gerade glücklich. Vor allem sein folgenschwerer Crash mit Sebastian Vettel beim Grand Prix in Russland im Jahr 2016 dürfte vielen noch in Erinnerung geblieben sein. Der Unfall kostete Kvyat letztendlich das Cockpit bei Red Bull. Im Anschluss fuhr er nur noch selten vorne mit, am Ende der Saison 2020 verlor er seinen Platz beim damaligen Alpha-Tauri-Team an Yuki Tsunoda.

Seitdem hat sich der Russe in diversen Rennserien ausprobiert, unter anderem in der NASCAR und zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft trat der heute 30-Jährige bereits an. Jetzt kehrt Kvyat in den Einsitzer zurück – zumindest vorerst. Der Ex-F1-Pilot wird beim kommenden Rookie-Test der Formel E in Jeddah (13. Februar) teilnehmen und für das Team DS Penske an den Start gehen.

Formel-1-Rückkehr wohl ausgeschlossen

Die Testfahrt dürfte für den Russen indes wohl schon eine erste Bewerbung für das Jahr 2026 sein, in dem Kvyat auf einen Wechsel in die Formel E schielen könnte. Im vergangenen trat er noch für Lamborghini in der WEC an, allerdings entschloss sich der italienische Automobilhersteller zur neuen Saison dazu, sein Programm in der Langstrecken-Weltmeisterschaft nicht mehr fortzuführen.

Eine Rückkehr von Daniil Kvyat in die Formel 1 ist derweil wohl auszuschließen. Nach nunmehr bereits vier Jahren ohne F1-Grand-Prix dürfte der Russe wohl keine Chance mehr auf einen Platz in der Königsklasse des Motorsports haben.