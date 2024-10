Formel 1: Mega-Rückkehr bei Red Bull? Horner will IHN zurückholen

In der diesjährigen Formel-1-Saison mussten sich bereits zwei Fahrer von ihren Teams verabschieden. Logan Sargeant bekam bei Williams keine weitere Chance mehr, nachdem er völlig enttäuscht hatte. Und auch bei Red Bull war man mit der Leistung von Daniel Ricciardo nicht zufrieden. Der beliebte Australier musste bei den Racing Bulls Platz für Liam Lawson machen.

Doch Ricciardo winkt wohl auch schon die Rückkehr zu Red Bull. Teamchef Christian Horner war stets ein Fan des Piloten und hofft, dass der Routinier zum Formel-1-Team zurückkommen kann – allerdings nicht als Fahrer.

Formel 1: Mega-Comeback bei Red Bull?

Es war ein emotionaler und bitterer Abgang von Daniel Ricciardo. Der Pilot musste seinen Formel-1-Sitz bei den Racing Bulls abgeben. Das Team war mit seinen Leistungen nicht zufrieden, Ricciardo hatte allerdings auch eines der schlechtesten Autos im Fahrerfeld. Dennoch wollten die Red-Bull-Verantwortlichen eine Veränderung und entschieden sich für Liam Lawson, der ab sofort an der Seite von Yuki Tsunoda fahren wird.

Auch interessant: Formel 1: Fans halten wegen Norris den Atem an – „Um Himmels willen“

Was passiert mit Ricciardo? Der Australier steht wohl vor einem bitteren Karriereende. Für 2025 sind nämlich fast alle Sitze belegt, er hat keine Chance mehr, irgendwo anders zu fahren.

Dennoch hofft man bei Red Bull, ihn zurückholen zu können. Zunächst in der Rolle des Botschafters, aber Teamchef Christian Horner schließt auch nicht aus, dass er irgendwann wieder im Auto sitzen könnte. „Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir wollen, dass er als Botschafter beim Team bleibt, aber man weiß natürlich nie. Ich meine, wenn Liam den Job nicht erledigt, wenn Checo den Job nicht erledigt, wissen wir, wozu Daniel in der Lage ist“, lässt Horner aufhorchen.

Perez unter Beobachtung

Horners Worte sind also mehr als deutlich und unmissverständlich. Perez konnte in der laufenden Saison nicht immer überzeugen. Der Mexikaner stand nicht nur in diesem Jahr vor dem Aus, auch in 2023 wurde darüber spekuliert, ob das Formel-1-Team ihn entlässt. Red Bull entschied sich dafür, mit ihm weiterzumachen.

Mehr Nachrichten für dich:

Doch lange wird der Rennstall keine Geduld mehr haben. Sollte er nicht die Leistung bringen, die Red Bull verlangt, wird es für Perez eng. Neben Ricciardo gibt es aber auch noch andere Piloten, die das Team in Betracht zieht. Horner betonte, dass neben Lawson auch noch die Nachwuchspiloten Isack Hadjar und Arvid Lindblad sich Hoffnungen machen dürfen, eines Tages beim österreichischen Weltmeisterteam fahren zu können.