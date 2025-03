Formel 1: Marko packt über größte Red-Bull-Sorge aus – „Noch gefährlicher“

Red Bull steht vor einer schwierigen Formel-1-Saison 2025. Nach einer für den erfolgsverwöhnten Rennstall eher schwachen Vorsaison geht das Team von Max Verstappen wohl nicht als Top-Favorit in das neue Jahr.

Doch gibt es in 2025 den einen Favoriten auf den WM-Titel? Eindeutig zu beantworten ist diese Frage wohl nicht. Schließlich dürften in dieser Saison gleich mehrere Formel-1-Teams Ansprüche auf die vordersten Plätze erheben. Red-Bull-Boss Helmut Marko offenbart nun seine größte Sorge vor dem ersten Grand Prix in Melbourne!

Formel 1: Marko sieht McLaren an der Spitze

Die Testfahrten sind passé, die Karten liegen kurz vor Saisonbeginn der Formel 1 also auf dem Tisch. Zeit für RB-Boss Marko eine erste Prognose zu wagen: „Was das Sportliche betrifft, so konnte man sehen, dass McLaren vorne ist, dahinter kommen wir, Ferrari und Mercedes. Diese vier Teams werden um den Titel mitfahren. Es wird jedenfalls viel enger zugehen als in den vergangenen Jahren“, so der 81-Jährige gegenüber „oe24“.

In der Chefetage von Red Bull scheint man sich also darauf einzustellen, dass die Konkurrenz nach vier Fahrer-WM-Titeln in Serie nur größer wird: „Jetzt wird Norris noch gefährlicher. Spannend wird, was sich bei Ferrari tut. Wir wissen, dass Leclerc ein super Qualifyier ist und dass Hamilton noch immer zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist“.

Red Bull will Titel Nummer fünf

Trotz der Lobeshymnen auf die Konkurrenz will sich der Brause-Rennstall allerdings keineswegs geschlagen werden: „Unser Ziel ist jedenfalls der fünfte Titel in Folge. Mit Vettel ist uns das nicht gelungen“.

Trotz eher schlechter Vorzeichen scheint der Optimismus bei Red Bull keineswegs verflogen zu sein. Dennoch muss sich Max Verstappen wohl auf eine harte Formel-1-Saison 2025 einstellen – sein Auto dürfte zumindest dem McLaren derzeit wohl deutlich unterlegen sein.