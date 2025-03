Personalhammer bei Red Bull – Horner packt aus

Nach einer unzufriedenstellenden Formel-1-Saison 2024 gab es in der Winterpause bei Red Bull einige personelle Veränderungen. Unter anderem Sergio Perez musste den Erfolgs-Rennstall verlassen. Doch damit nicht genug.

Auch auf der Ingenieursseite gibt es bei dem österreichischen Top-Team einige neue Gesichter. Nun packt Christian Horner über eine wichtige Personalentscheidung aus. Sie könnte in der kommenden Formel-1-Saison eine wichtige Rolle spielen!

Formel 1: Lawson bekommt neuen Renningenieur

Liam Lawson wird zur Saison 2025 das zweite Cockpit neben Max Verstappen bei Red Bull übernehmen. Soweit nichts Neues. Doch dass auch Perez‘ Renningenieur Hugh Bird seinen Posten räumen, sorgte bei einigen F1-Fans für Fragezeichen. Nun hat Teamchef Horner über diese Entscheidung ausgepackt.

„Es war eine natürliche Veränderung. Hugh hat vor kurzem Familienzuwachs bekommen“, so Horner über Bird, der von nun an in der Red-Bull-Zentrale im britischen Milton Keynes zum Einsatz kommen soll, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Es handelt sich also nicht um eine Degradierung, wie mancher Beobachter schon vermutete. Viel mehr sei die Versetzung eine „Win-win-Situation“, erklärt Horner.

Wood übernimmt

Gleichzeitig freue sich der Red-Bull-Boss auch für Richard Wood, der nun die Aufgabe von Bird übernimmt: „Es ist Teil der natürlichen Entwicklung des Teams, dass Woody die Chance hat, in die Rolle des technischen Renningenieurs von Liam aufzusteigen. Es war also ein ganz natürlicher Zeitpunkt, an dem das passiert ist“.

Kein böses Blut also gegenüber Hugh Bird, den man fortan also nicht mehr allzu häufig an der Strecke zu sehen bekommt. RB-Neuzugang Liam Lawson dürfte indes darauf hoffen, dass sich Neuzugang Richard Wood am Funkgerät gut einfügen wird.