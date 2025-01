Formel 1: Rookie setzt erstes Ausrufezeichen – damit hätte niemand gerechnet!

Die Formel 1 geht wieder los – zumindest in abgespeckter Version. Während es bis zum ersten Grand Prix der Saison 2025 in Melbourne (16. März) noch etwas dauert, stehen nun immerhin schon die ersten Testfahrten an. Ein erster Einblick für viele Teams, wo die Reise in diesem Jahr hingehen könnte.

Vor allem für die insgesamt sechs Rookies beginnt nun eine spannende Zeit. Sie bekommen nun einen richtigen Eindruck davon, was sie in ihrer ersten Saison in der Formel 1 erwarten wird. Vor allem ein Neuling überrascht nun viele Beobachter – damit hätten wohl nur die Wenigsten gerechnet!

Formel 1: Hadjar überzeugt bei Testfahrten in Imola

In diesen Tagen absolvieren Sauber und Racing Bulls ihre ersten Testfahrten in Imola. Mit von der Partie sind gleich zwei Rookies: Gabriel Bortoleto und Isack Hadjar. Vor allem Letzterer soll im Racing-Bulls-Boliden nun einen erstaunlich starken Eindruck hinterlassen haben, der in dieser Form nicht zu erwarten war – das berichtet „Motorsport.com“.

Demnach soll sich der 20-Jährige in seinen insgesamt 82 Runden keinen einzigen Fehler erlaubt und durch kontinuierliche Verbesserungen überzeugt haben. Dabei waren die Voraussetzungen alles Andere als optimal: Bei gerade einmal fünf Grad, Nebel und nassem Untergrund hatten Hadjar und die anderen Piloten mit schlechten Bedingungen zu kämpfen.

Hadjar mit starker F2-Saison

Dieser starke Start dürfte dem Franzosen nun ordentlich Aufwind geben – und bei den Red-Bull-Bossen vorerst für Erleichterung sorgen. Denn die hatten sich noch Wochen zuvor für Hadjar als Nachfolger von Liam Lawson entschieden, der zu Red Bull befördert wurde. Franco Colapinto ging dagegen leer aus.

Das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs scheint sich nun vorerst auszuzahlen. Letztendlich muss Hadjar jedoch ab Saisonbeginn abliefern. Gelingt ihm das nicht, dürfte der Druck für ihn schnell groß werden.