Formel 1: Verstappen-Aus? Worte von Red-Bull-Boss lassen Fans aufschrecken

Für Max Verstappen und Red Bull läuft die derzeitige Formel-1-Saison nicht nach Plan. Zwar grüßt der Niederländer in der WM-Fahrerwertung noch immer von ganz oben, allerdings musste man in der Teamwertung McLaren schon vorbeiziehen lassen.

Für den dreimaligen Weltmeister und seinen Rennstall eine unbefriedigende Situation. Zu allem Übel wurde Verstappen jüngst sogar noch zu einer heftigen Strafe verdonnert. Muss die Formel 1 nun einen kompletten Abgang des 26-Jährigen befürchten?

Formel 1: Marko bestätigt – Verstappen-Abschied nicht unmöglich

Im Interview mit „RTL“ bestätigt Red-Bull-Chefberater Helmut Marko, dass ein Abgang seines Schützlings aus der Formel 1 nicht ausgeschlossen ist: „Diese Gefahr ist da. Max ist kein Typ, der die Rekorde von Schumacher oder Hamilton schlagen will. Er will, wenn er im Auto sitzt, so erfolgreich wie möglich sein. Aber es muss das ganze Umfeld passen. Er will nicht gemaßregelt sein“, so Marko.

Auch interessant: Formel 1: Wilde Verkaufsgerüchte um Rennstall – jetzt haut der Boss auf den Tisch

Auch deswegen sagt der 81-Jährige: „Wenn ihm das Ganze nicht mehr passt, dann kannst du von ihm erwarten, dass er von heute auf morgen sagt: Danke, das wars“. Diese Spekulationen über einen möglichen F1-Rücktritt Verstappens kamen zuletzt aufgrund der gegen ihn verhängten Strafe zu gemeinnütziger Arbeit auf. Zuvor hatte sich der Red-Bull-Pilot auf einer Pressekonferenz deutlich über den Zustand seines Autos beschwert.

Auch Red-Bull-Abschied von Verstappen weiter möglich

Aber auch ein Wechsel zur Konkurrenz erscheint nicht unmöglich, wie Marko zugibt. Auf die Frage, ob Verstappen auch über 2025 hinaus bei Red Bull bleiben wird, antwortet der 81-Jährige nur: „Max wird dort fahren, wo er die größten Erfolgschancen hat. Wenn wir ihm kein Auto hinstellen, mit dem er vorne fahren kann, dann ist das sicher ein Punkt, den er sich überlegen wird“, so Marko.

Worte, bei denen viele F1-Fans aufschrecken werden. Der Red-Bull-Funktionär gilt als enger Vertrauter von Verstappen, dürfte also von den Plänen des Niederländers wissen. Ändern sich die Umstände für den Niederländer in Zukunft also nicht, rückt ein Abschied des amtierenden Weltmeisters näher.