Formel 1: Red-Bull-Dominanz ade – Rückkehr an die Spitze „kann Jahre dauern“

Der neue Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Red Bull, aktuell auf Platz vier der Konstrukteurs-WM, kämpft mit einer Formkrise. Damit hängt man den eigenen Ansprüchen nach Jahren des Erfolgs hinterher.

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner mahnt dennoch zu Geduld in Bezug auf den neuen Teamchef: „Der ist auch kein Zauberer.“ Ein schneller Wiederaufstieg an die Spitze der Formel 1 scheint unwahrscheinlich.

Herausforderungen in der Formel 1 für Mekies

Steiner sieht Red Bull eher im Abwärtstrend. Die internen Probleme des Teams, die sich über eineinhalb Jahre aufgebaut hatten, führten schließlich zu Veränderungen. Zusätzlich erschwert der Verlust wichtiger Schlüsselpersonen wie Adrian Newey und Rob Marshall die Situation. Mekies muss nun neues Spitzenpersonal rekrutieren, eine anspruchsvolle Aufgabe in der Welt der Formel 1.

Auch technische Herausforderungen warten auf Red Bull und Mekies. Das Team entwickelt zusammen mit Ford eigene Motoren. „Im ersten Jahr wird das ganz sicher nicht reibungslos laufen“, mutmaßt Steiner im Interview mit „web.de„. Obwohl das Team 2026 vorne mitfahren könnte, rechnet Steiner nicht mit einer Rückkehr an die absolute Spitze der Formel 1. „Das kann Jahre dauern“, sagt er.

Verstappen bleibt Red Bull treu

Dennoch bleibt Max Verstappen vorerst beim Team, trotz all der Unruhe und der sportlichen Talfahrt. Es ist klar, dass Red Bull alles daransetzen muss, ihn zufrieden und langfristig zu halten.

Mekies steht somit vor einer gewaltigen Aufgabe: Er muss ein angeschlagenes Team reorganisieren und konkurrenzfähig in der Formel 1 machen.

