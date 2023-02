Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Deutsche Nachwuchshoffnung ergattert Startplatz

Die Formel 1 startet in knapp drei Wochen in die neue Saison. Für Red Bull, Ferrari und Co. startet der Kampf um dem WM-Titel mit dem Auftaktrennen in Bahrain. Weltmeister Max Verstappen möchte auch dieses Jahr seinen Titel verteidigen.

Neben der Formel 1 wird es in diesem Jahr eine weitere Rennserie geben, die für Furore und großen Motorsport sorgen soll. Für eine deutsche Nachwuchshoffnung ist das die große Möglichkeit.

Formel 1: Carrie Schreiner erste Deutsche

Ende November letzten Jahres verkündete das Formel 1-Management die Gründung der F1 Academy. Die F1-Academy wird eine Rennserie für Frauen sein. 15 Teilnehmerinnen mit Formel 4-Autos. Ein Novum für den Rennsport. „Jeder sollte die Möglichkeit haben, seinen Träumen zu folgen und sein Potenzial auszuschöpfen, und die Formel 1 möchte sicherstellen, dass wir alles tun, um mehr Vielfalt und Wege in diesen unglaublichen Sport zu schaffen“, sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali über der F1 Academy.

Mindestens ein Rennen der Serie soll im Rahmen eines Formel 1-GP durchgeführt werden, um den Teilnehmerinnen die große Bühne zu bieten. Die F1 Academy soll keine Konkurrenz für die W-Series sein. Laut der Formel 1 sei diese lediglich eine Ergänzung, in der weitere Fahrerinnen die Möglichkeit haben, auf sich aufmerksam zu machen.

Diese Chance hat nun auch eine deutsche Fahrerin. Carrie Schreiner wird in der neu gegründeten Nachwuchsserie an den Start gehen. Die Saarländerin wird gemeinsam mit Léna Bühler für das französische Team ART Grand Prix fahren. „Es ist eine große Ehre, für ART Grand Prix zu fahren. Nicht viele Teams haben eine solche Anzahl an Rekorden oder waren so oft Meister. Ich bin stolz, mich der Liste der Fahrer anzuschließen und freue mich über das, was wir gemeinsam erreichen werden“, so die Deutsche. Auch Lewis Hamilton und Nico Rosberg gingen in der Vergangenheit für das französische Team in der heutigen Formel 2 an den Start.

Formel 1: Nachwuchsserie „ein wichtiger Schritt“

Carrie Schreiner freut sich über die Gründung einer Nachwuchsserie für Frauen. Für sie sei es ein wichtiger Schritt, dass die Formel 1 eine eigene Meisterschaft für Frauen hat. Gleichzeitig hat die 24-Jährige große Ambitionen für ihre neue Aufgabe. „Ich habe die beste Voraussetzung, um gute Leistung zu bringen. Ich werde alles geben, um die besten Ergebnisse zu erzielen und um die vorderen Plätze zu kämpfen“, so Schreiner.

Carrie Schreiner überzeugte in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Talent. Unter anderem in der Kartserie und der Formel 4. 2017 wechselte sie vom Formelsport in den GT- und Langstrecken-Motorsport. Hier gewann sie zweimal den Titel. Ob ihr das auch in der neu gegründeten F1 Academy gelingt, bleibt abzuwarten. Die Teilnahme ist eine große und langersehnte Möglichkeit für die deutsche Rennfahrerin nach ganz oben zu kommen.