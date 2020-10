Formel 1: Vettel vergleicht Michael Schumacher mit Sohn Mick – „Fällt schwer“

Am Wochenende waren in der Formel 1 alle Augen auf Mick Schumacher gerichtet. Beim Großen Preis der Eifel stand im freien Training sein Debüt in der Formel 1 auf dem Plan.

Vergleiche zwischen Mick und seinem berühmten Vater Michael lassen sich da zwangsläufig nicht vermeiden. Auch wenn sich Sebastian Vettel nicht so ganz dazu hinreißen lassen will.

Formel 1: Vettel sieht Parallelen zwischen Michael und Mick

Schon gegen Michael Schumacher fuhr Sebastian Vettel auf den Formel-1-Strecken dieser Welt. Zwischen 2010 und 2012 kreuzten sich ihre Wege. Während Schumacher im Mercedes unterwegs war, jagte Vettel von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg und sicherte sich in diesen Jahren drei seiner insgesamt vier Weltmeistertitel.

Mick Schumacher bei der Streckenbegehung am Nürburgring. Foto: imago images/Nordphoto

Nun, knapp acht Jahre später, tritt der nächste Schumacher ins Rampenlicht. „Ich komme mit dem Mick gut aus und wünsche ihm das Allerbeste. Ich glaube, das ist wirklich nur der Anfang für ihn und dass da noch vieles kommt in den nächsten Jahren“, erklärte der Heppenheimer gegenüber „RTL“.

Ob er denn Gemeinsamkeiten zwischen Mick und dessen Vater erkennen könne, wurde Vettel auch gefragt. „Ich glaube die Zeit zu der der Michael groß geworden ist, kann man nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Deswegen fällt der Vergleich sehr schwer“, so die Antwort des 33-Jährigen.

Und dennoch, auch dem Ferrari-Piloten sind die Fähigkeiten und Talente des Nachwuchsfahrers nicht verborgen geblieben. „Aber ich glaube, man sieht gewisse Parallelen, vor allem, wie die Dinge angepackt werden“, meint er. Mick sei sehr überlegt und für sein Alter schon sehr reif.

Das sei auch etwas gewesen, was „den Michael geprägt und ihm sehr geholfen hat“, lautet das Fazit des viermaligen Weltmeisters.

Richtige Chance im nächsten Jahr?

Nach seinen Erfolgen in der Formel 2, bei der Mick Schumacher mittlerweile die Gesamtführung übernommen hat, wird fleißig spekuliert, ob der 21-Jährige im nächsten Jahr bereits einen festen Platz in der Königsklasse bekommen könnte.

Als Nachwuchsfahrer der Ferrari Academy böten sich Plätze bei den Kundenteams Alfa Romeo und Haas an, deren Cockpits für 2021 noch nicht vergeben sind. „Er verdient seine Chance. Ich hoffe, dass er sich ein Cockpit für nächstes Jahr sichern kann. Er ist ein toller Junge“, meint Vettel dazu. (mh)