Formel 1: Nach bitterem Aus – darf ER plötzlich wieder hoffen?

Nach drei Jahren ist für Guanyu Zhou Schluss. Der erste Chinese in der Formel 1 hat seinen Platz bei Sauber verloren, wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Startaufstellung stehen.

Angesichts der überschaubaren Leistungen gehen viele davon aus, dass das Kapitel Formel 1 für Zhou auch komplett beendet ist. Jetzt könnte sich für den 25-Jährigen aber unverhofft eine neue Chance ergeben.

Formel 1: Zhou mit Chancen bei Cadillac?

„Ich hoffe, dass ich eine weitere Chance bekomme. Nicht in der nächsten Saison, aber in der übernächsten. Wir werden sehen“, sagte Zhou nach dem Großen Preis von Katar. Der Chinese hat seinen Traum von der Formel 1 längst noch nicht aufgeben, will nach einem Jahr Pause in die Königsklasse zurückkehren.

Einen wirklich nachhaltigen starken Eindruck konnte der Chinese aber eigentlich nicht hinterlassen – vielleicht auch, weil der Sauber einfach nicht konkurrenzfähig war. In dieser Saison holte er erst beim vorletzten Rennen in Katar die ersten Punkte.

Nun könnten sich seine Chancen aber deutlich verbessern – und das hängt mit einer Personalie zusammen. Der neue Rennstall Cadillac, der 2026 in die Formel 1 einsteigt, stellte Graeme Lowdon als neuen Teamchef vor.

Holt Lowdon Zhou zu Cadillac?

Lowdon und Zhou kennen sich gut. Der 59-Jährige gehört in den vergangenen Jahren zum Management des Chinesen. Es liegt also nahe, dass Lowdon auch Zhou als möglichen Kandidaten für das Cockpit bei Cadillac in Betracht ziehen wird. Diese Verbindung ist für den Formel-1-Piloten also ein großer Vorteil.

Cadillac kündigte bereits an, dass sie einen US-Fahrer und einen erfahrenen Piloten ins Cockpit setzen wollen. Aktuell gelten IndyCar-Fahrer Colton Herta und Ex-F1-Star Daniel Ricciardo als die Favoriten. Nun dürfte sich auch Zhou dazugesellen.