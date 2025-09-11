Zeitenwende bei Formel-1-Team – Red Bull, Mercedes und Co. müssen zittern

McLaren dominiert die Formel 1 in dieser Saison nach Belieben. Das britische Werksteam hat nach 16 Rennwochenenden bereits satte 617 WM-Punkte auf dem Konto – und damit 337 Zähler mehr als das zweitplatzierte Ferrari-Team.

Während das Rennen um die WM-Krone also entschieden ist, geht es im Mittelfeld des Grids deutlich enger zur Sache. Im Rennen um Platz sechs in der Konstrukteurswertung ist noch alles offen. Ein Rennstall scheint der Konkurrenz jedoch enteilt. Müssen nun auch die großen Teams der Formel 1 zittern?

Formel 1: Williams im Aufwind

Es gab Zeiten in der Formel 1, da fuhr Williams um Weltmeister-Titel mit. Es gab allerdings auch schon Zeiten, in denen Williams sportlich überhaupt keine Rolle spielte. Lange ist das nicht her. Negativer Höhepunkt war sicher die Saison 2020, in denen der britische Rennstall nicht einen einzigen WM-Punkt holte. Das traurige Resultat: Von 2018 bis 2024 holte Williams gerade einmal 84 Zähler.

Doch in dieser Saison hat sich das Blatt für Williams komplett gewendet. Nach 16 Rennen hat der auf Platz fünf liegende Rennstall bereits 86 Punkte auf dem Konto und damit mehr als in den vergangenen sechs Jahren zusammen. Grund dafür ist neben einem derzeit bärenstarken Alexander Albon auch Teamchef James Vowles, der das Team seit seiner Ankunft Anfang 2023 komplett auf links gedreht hat. Geht der Aufwärtstrend in Zukunft sogar bis nach ganz oben?

Williams ohne viel Budget

Wahrscheinlich ist das nicht. Zwar betonte Vowles zuletzt immer wieder, dass man sich bereits intensiv auf die bevorstehenden Regeländerungen zur Saison 2026 vorbereite, allerdings wird auch der 46-Jährige wissen, dass sein Rennstall über weitaus weniger Budget verfügt, als es die Top-Teams die Formel 1 tun.

Dazu ist der sportliche Sprung zur Spitze immens. Alleine zum viertplatzierten Red-Bull-Team hat Williams 153 Punkte Rückstand. Dass man diese Lücke in den kommenden Jahren schließen kann, darf bezweifelt werden. Williams wird sich also noch auf einige Jahre im Mittelfeld der Formel 1 einstellen müssen.