Formel 1: Vertragsverlängerung steht bevor! Verstappen schaut genau hin

Sommerpause in der Formel 1! Bevor Max Verstappen und Co. auf der Rennstrecke wieder Gas geben, ist erstmal Erholung angesagt. Der nächste Grand Prix findet in den Niederlanden statt. Das Heimrennen von Verstappen.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister wird dabei ganz genau hinschauen. Der Vertrag in Zandvoort läuft nämlich 2025 aus. Es ist davon auszugehen, dass eine Verlängerung während des Rennwochenendes verkündet wird. Allerdings wird nicht jedes Jahr in Zandvoort ein Rennen stattfinden.

Formel 1: Vertragsverlängerung steht bevor

Max Verstappen und die niederländischen Formel-1-Fans können aufatmen. Der Zandvoort-GP, der noch bis 2025 einen Vertrag mit der Motorsport-Königsklasse hat, wird auch danach noch ausgetragen. Wie das „Formule 1“ aus den Niederlanden berichtet, sind die Verhandlungen so gut wie abgeschlossen.

Demnach wird am 25. August, wenn der Zandvoort-GP stattfindet, die Vertragsverlängerung offiziell verkündet werden. Das Heimrennen von Max Verstappen wird also weiterhin stattfinden. Allerdings nicht jährlich.

In dem Bericht heißt es nämlich, dass Zandvoort und die traditionelle Spa-Strecke in Belgien sich abwechseln werden. So wird 2026 das Rennen auf der belgischen Strecke stattfinden, Zandvoort ist dann 2027 wieder an der Reihe.

Verstappen schaut genau hin

Für Verstappen sind das Mega-Neuigkeiten. Somit bleibt ihm in der Formel 1 weiterhin ein Heimrennen – auch wenn es nicht jedes Jahr der Fall sein wird. Die letzten drei Grands Prix in Zandvoort konnte der dreimalige Weltmeister allesamt für sich entscheiden. Ob er es auch in diesem Jahr schafft?

Die Red-Bull-Dominanz ist nämlich nicht mehr da. McLaren, Mercedes und Ferrari konnten das österreichische Team in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder ärgern. Verstappen wartet schon seit vier Rennen auf einen Sieg!

Deshalb könnte das erste Rennen nach der Sommerpause besonders wichtig für Verstappen werden. Es wäre nicht nur der vierte Erfolg in Zandvoort hintereinander, sondern auch eine Ansage an die Konkurrenz, die sich weiterhin Hoffnung macht, den Niederländer vom Thron stürzen zu können.