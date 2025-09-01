Formel 1: Horror nimmt kein Ende! Zandvoort-GP hat ein großes Nachspiel für Star-Piloten

Die Formel 1 meldete sich mit einem spektakulären Rennen aus der Sommerpause zurück! Der Zandvoort-GP hatte es nämlich in sich: Unfälle, viele Überholungen und drei Star-Ausfälle (hier mehr dazu). Besonders bitter lief es bei Ferrari. Erst verlor Lewis Hamilton die Kontrolle über das Auto, dann kollidierte Charles Leclerc mit Kimi Antonelli. Beide mussten das Rennen vorzeitig aufgeben.

Vor allem Hamilton erlebt derzeit eine extrem unglückliche Phase in der Formel 1. Für den siebenfachen Weltmeister läuft es ganz und gar nicht. Viele Fans hatten gehofft, dass es nach der Sommerpause endlich besser wird. Doch in Zandvoort setzte sich die Horrorsaison fort. Und nach dem Rennen wurde es sogar noch bitterer für Hamilton.

Formel 1: Zandvoort-Horror für Lewis Hamilton

Was war passiert? Das Formel-1-Wochenende in Zandvoort war für Lewis Hamilton und Ferrari eines zum Vergessen. Der Superstar hatte einen völlig missratenen Sonntag erwischt. Erst schied er wegen eines unglücklichen Fahrfehlers aus. Er knallte mit seinem Auto gegen die Bande und musste das Rennen aufgeben.

Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, gab es nach dem Rennen auch noch eine Strafe. Hamilton wurde vier Stunden nach dem Zandvoort-GP mit einer Strafe belegt. Beim kommenden Rennen in Monza wird der 40-Jährige um fünf Plätze zurückversetzt. Doch warum?

Es war ein Vergehen, das schon vor Rennstart passierte. Hamilton war während seiner Sichtungsrunden trotz doppelt geschwenkter gelber Flagge in der letzten Kurve viel zu schnell gewesen. Das haben die Stewards mitbekommen und ihn deshalb hart bestraft.

Es wird immer bitterer für den Ferrari-Star

In Zandvoort ist es hinter der letzten Kurve mit der Boxeneinfahrt ziemlich eng, weshalb der Renndirektor alle Formel-1-Fahrer dazu aufgefordert hatte, während der Sichtungsrunden vor dem Rennstart das Tempo zu drosseln. Damit soll die Sicherheit aller in der Startaufstellung und der Boxengasse gewährleistet werden, heißt es.

Diese wurde durch die gelben Flaggen angezeigt. Lewis Hamilton fuhr dennoch gleich zweimal zu schnell, weshalb es jetzt diese bittere Strafe gibt. In Monza – ausgerechnet beim Heimrennen von Ferrari – wird er also um fünf Plätze zurückversetzt.