Formel 1: Trotz schlechtester Zeit – DAMIT überzeugte Mick Schumacher seinen Boss beim Young-Driver-Test

Nachdem am Wochenende das letzte Rennen des Jahres in der Formel 1 stattfand, heulten am Dienstag noch einmal die Motoren auf.

Beim Young-Driver-Test der Formel 1 durfte auch Mick Schumacher Kilometer für sein Haas-Team abspulen. Seine Zeiten waren zwar ernüchternd, doch sein Boss ist hellauf begeistert.

Formel 1: 125 Runden Übung für Schumacher

Bevor es 2021 richtig ernst wird für Mick Schumacher, absolvierte er beim Young-Driver-Test nochmal einige Runden im Haas-Auto dieses Jahres. 125 Runden spulte der kommende Formel-1-Rennfahrer auf dem Yas Mariana Circuit in Abu Dhabi runter.

Mick Schumacher auf der Strecke in Abu Dhabi. Foto: imago images/Motorsport Images

Eine wirkliche Bestzeit gelang ihm dabei nicht. 1.39:947 Minuten war das Ergebnis seines besten Laufes. Damit landete er auf dem letzten Platz aller teilnehmenden 15 Fahrer. Die schnellste Runde brannte Renault-Pilot Fernando Alonso in den Asphalt (1.36:333 Minuten).

Dennoch zeigte man sich bei Haas am Ende mehr als zufrieden. Denn die schnellste Zeit zu bekommen, war nicht das primäre Ziel des US-Teams. „Wir haben den Fokus darauf gelegt, dass er das Auto besser versteht und die Balance des Wagens anzupassen, damit wir das Beste aus Mick herausholen können“, erklärte Technik-Chef Ayao Komatsu.

Während Alsonso ein Veteran im Rennauto ist, sollte Schumacher an die Unterschiede und Herausforderungen in der Königsklasse gewöhnt werden. Seine Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit ließen seinen Boss schwärmen.

„Er hat genau verstanden, was wir hier umsetzen wollten. Seine Einstellung ist herausragend, genauso wie sein Verständnis für das Auto der Umgang mit den Ingenieuren und seine Verbesserung beim Reifenmanagement. Wir sind sehr zufrieden“, so Komatsu.

Auch Schumacher zufrieden

Auch der Formel-2-Champion zeigte sich zufrieden mit dem, was er auf der Strecke erlebte. „Das Wichtigste heute war, die Reifen besser zu verstehen“, erklärte er anschließend. Das sei sehr gut gelungen.

„Ich war sehr glücklich, dass ich so viele Runden drehen konnte. Das ist bei Tests nicht immer so. Wir haben uns auf eine große Anzahl an Runden und wertvolle Anzahl an Runden konzentriert“, erklärte der 21-Jährige, der im kommenden Jahr erstmal als Stammfahrer in der Formel 1 fahren wird. (mh)