Formel 1: Wolff beseitigt alle Gerüchte! Er verkündet eine Mercedes-Entscheidung

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt immer wieder – auch bei Mercedes. Schließlich warten sowohl die Fans als auch die Konkurrenz gespannt darauf, wie denn das Fahrerduo für das kommende Jahr aussieht. Derzeit fahren Kimi Antonelli und George Russell für die Silberpfeile.

Jetzt hat Teamchef Toto Wolff genug. Um Antonelli gab es zuletzt viele Spekulationen in der Formel 1. Der Mercedes-Boss verkündet die Entscheidung, weil es ihm gereicht hat, dass so viele Gerüchte verbreitet wurden.

Formel 1: Wolff verkündet Mercedes-Entscheidung

Die meisten Teams haben schon mitgeteilt, welche Fahrer im kommenden Formel-1-Jahr an den Start gehen werden. Bei Mercedes dürfte es eigentlich klar sein, dass Antonelli und Russell bleiben werden. Schließlich zeigen beide in dieser Saison gute Leistungen. Wieso also die Piloten wechseln?

Allerdings fehlen die offiziellen Verkündungen. Bei Antonelli herrscht jetzt jedenfalls Gewissheit, wie Toto Wolff gegenüber „Sky Italia“ bestätigt. Der junge Italiener wird auch kommende Saison für Mercedes fahren, obwohl es zuletzt einige Spekulationen um den hoch verlangten Rookie gab.

„Die ganzen Gerüchte, dass wir ihn bei Alpine oder Williams parken könnten, sind kompletter Unsinn. Kimi wird auch 2026 zu Hundert Prozent bei uns fahren“, betont Wolff deutlich.

Antonelli bleibt: Russell auch?

Dass es so viele Spekulationen um die Zukunft des jungen Piloten gab, lag an den schwachen Leistungen, die er hin und wieder zeigte. Beim Aserbaidschan-GP ließ er alle Kritiker verstummen, als er einen starken 4. Platz holte. „Kimi ist neu in der Formel 1 und er ist noch sehr jung. Da ist es völlig normal, dass er manchmal schlechte Wochenenden hat. Aber das hängt auch viel von uns ab, ob wir ihm das richtige Auto hinstellen“, so Wolff.

Jetzt stellen sich die Mercedes-Fans nur noch eine Frage: Wird auch Russell bleiben? Immer wieder erklärten beide Lager, dass sie gerne verlängern würden und es sehr gut aussehe. Allerdings fehlt auch hier eine offizielle Verkündung. Ob es am Ende doch noch zu einem Knall kommt?