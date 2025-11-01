Titel-Dreikampf in der Formel 1 – dieser Anblick verheißt für Verstappen nichts Gutes

Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen treiben den Titelkampf 2025 auf die Spitze! Vier Rennen vor dem Ende der Formel-1-Saison ein packender Krimi an, der noch zahlreiche Wendungen parat halten könnte. In Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi wird die Entscheidung fallen.

Wem kommen die Kurse mehr entgegen? Wer kann sich den entscheidenden Vorteil verschaffen? Blickt man auf die Ergebnisse auf den vier Strecken in der vergangenen Formel-1-Saison, ergibt sich ein spannendes Bild.

Formel 1 irre spannend

So spannend ging es an der WM-Spitze in den letzten Jahren nur selten zu. Nach 20 von 24 Rennen liegt Lando Norris mit 357 Punkten in Führung und damit nur einen einzigen Zähler vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Der hatte an den vergangenen Wochenenden ordentlich Federn lassen müssen. Und nur dadurch befindet sich auch Max Verstappen wieder im Rennen. Mit 321 Punkten hat er zwar noch etwas Rückstand, doch weil zwei der verbleibenden vier Wochenenden Sprintrennen beinhalten, sind noch genug Zähler zu vergeben.

Auch spannend: Karrierekiller Max Verstappen? F1-Star mit heftiger Aussage: „Keiner kann überleben“

Wer hat den Vorteil? Der Blick auf das vergangene Formel-1-Jahr dürfte zumindest Lando Norris freuen. Denn würden die Punkte in Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi genauso verteilt wie 2024, dürfte sich der Brite erstmals F1-Weltmeister nennen. Und das, obwohl er gar nicht der erfolgreichste Fahrer des Endspurts wäre.

So lief es 2024

Wir blicken zurück: Weite Teile der vergangenen Saison dominierte Verstappen im Red Bull. Doch im Verlauf der Saison wurden die McLaren stärker und stärker und konnten einige Rennen gewinnen. Es erinnert ein wenig an dieses Jahr, nur mit vertauschten Rollen.

Lies hier mehr: Das war es endgültig! Ehemaliger Formel-1-Weltmeister zieht Schlussstrich

2024 konnte Verstappen im Saison Endspurt noch zwei Rennsiege feiern (in Brasilien und Katar). Insgesamt holte er 75 Punkte in vier Rennen plus Sprints. Wiederholt er das in diesem Jahr, käme er in der Endabrechnung auf 396 Punkte. Doch auch wenn er damit die meisten Punkte der drei Fahrer in besagten vier Rennen sammeln würde, würde es nicht für den Titel reichen.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Der zuletzt schwächelnde Piastri musste sich auch 2024 seinem Teamkollegen geschlagen geben, holte in den letzten Runden nur noch 41 Punkte. Damit käme er 2025 bei 397 Punkten heraus und läge damit hauchzart vor Verstappen. Und Norris? Der würde sich über die gleiche Punktverteilung wie in der vergangenen Saison freuen. Mit weiteren 59 Zählern würde auf 416 kommen und sich zum Weltmeister der Formel 1 krönen! Doch ob es wirklich so kommt? Das bleibt abzuwarten.