Formel 1: Knallhart-Aus offiziell besiegelt! Bittere Ohrfeige für Fahrer

Die Sommerpause beginnt in der Formel 1 mit einem Knall! Williams hat nämlich verkündet, dass Carlos Sainz ab der kommenden Saison für das Traditionsteam an den Start gehen wird.

Gleichzeitig bedeutet es auch das Aus für Logan Sargeant. Das Formel-1-Team hat sich beim US-Amerikaner offiziell verabschiedet. Für den Piloten wird es jetzt extrem schwierig, einen neuen Rennstall zu finden.

Formel 1: Knallhart-Aus offiziell besiegelt!

Es ist das zweite Formel-1-Jahr für Logan Sargeant. Wie auch schon bei seiner Debütsaison kann der US-Amerikaner nicht überzeugen. Die Kritik wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer lauter. Sogar von einer vorzeitigen Trennung ist die Rede – also einem Aus noch in dieser Sommerpause.

Ob Williams diesen heftigen Schritt gehen wird, wird sich zeigen. Eins ist aber seit dem 28. Juli sicher: Sargeant wird ab 2025 nicht für das Traditionsteam an den Start gehen. Williams hat nämlich verkündet, dass Carlos Sainz sich für einen Wechsel zum einstigen Top-Rennstall entschieden hat.

Für Sargeant bedeutet es das bittere Ende. Williams bedankt sich bei ihm für „seine harte Arbeit und sein Engagement in den letzten zwei Jahren. Als Absolvent der Williams Driver Academy war Logan der erste US-Fahrer seit 30 Jahren, der einen Punkt holte. Er spielte eine grundlegende Rolle bei der Entwicklung des Teams“, heißt es in der Pressemitteilung.

Was passiert mit Sargeant?

Teamchef James Vowles machte dann eine Aussage, die wohl eine Trennung in der laufenden Formel-1-Saison dementiert. „Ich möchte Logan auch für alles danken, was er für das Team getan hat und weiß, dass er in den kommenden Rennen weiter hart für uns kämpfen wird“, so Vowles.

Wie es für Sargeant in der Formel 1 weitergeht, ist bislang noch unklar. Es ist eher zu bezweifeln, dass eines der Teams sich für ihn entscheidet. Zu viele Fehler und Unfälle haben nicht gerade dazu beigetragen, dass Sargeant sich für ein Cockpit beweisen konnte. Gut möglich, dass er in eine andere Rennserie wechselt.