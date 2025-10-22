Formel-1-Team macht es offiziell! ER steigt ins Cockpit

Die Formel-1-Saison 2025 befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch wenige Rennen, dann steht fest, ob Oscar Piastri oder Lando Norris der neue Weltmeister wird. Insgeheim macht sich Red-Bull-Star Max Verstappen noch Hoffnungen, dafür braucht er aber in den kommenden Rennen einige Siege.

Weiter geht es in der Formel 1 mit vier Rennen in Süd- und Nordamerika: USA, Mexiko, Brasilien und Los Angeles. Für den Mexiko-GP hat Williams jetzt eine Ankündigung gemacht. Es wird einen Fahrerwechsel geben.

Formel 1: Williams verkündet Fahrerwechsel

In der Formel 1 müssen alle Teams bekanntlich Nachwuchspiloten im 1. Freien Training ins Auto setzen. Noch haben das nicht alle Rennställe gemacht. Williams beispielsweise wird das jetzt in Mexiko zum dritten Mal machen, wie bekannt wurde. Viermal ist es in einer Saison nun vorgeschrieben, dass die Teams jungen Piloten die Chance geben, ein wenig Erfahrung zu sammeln.

Luke Browning durfte bereits im vergangenen Jahr sein Debüt feiern, fuhr auch schon in diesem Jahr in Bahrain. Jetzt darf er auch in Mexiko am 24. Oktober wieder ran. Er wird im ersten freien Training das Auto von Carlos Sainz übernehmen. „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich noch einmal die Chance bekomme, bei einem freien Training mit Williams mitzufahren und den FW47 ein zweites Mal zu erleben“, teilte Luke nach der Ankündigung mit.

Und der junge Brite weiter: „Ich habe hart gearbeitet, um mich auf die Session vorzubereiten, damit ich das Beste aus dieser großartigen Gelegenheit machen und dem Team bei der Planung des bevorstehenden Rennwochenendes helfen kann. Ich kann es kaum erwarten, wieder in ein F1-Auto zu steigen, und bin allen in der Driver Academy und bei Williams unglaublich dankbar für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.“

Pilot aus der Williams-Akademie

Auch beim Formel-1-Team freut man sich, dass ein Pilot aus der Williams-Akademie es so weit schon bringen konnte. „Luke hatte bisher eine starke Saison in der Formel 2 und hat sein Tempo auf einer Reihe von Strecken und Rennbedingungen konstant unter Beweis gestellt“, sagt Sven Smeets, Sportdirektor von Atlassian Williams Racing.

Und abschließend: „Er hat das Team weiterhin durch seine Arbeit im Simulator und das TPC-Programm unterstützt und sich so gut auf sein nächstes freies Training vorbereitet. Wir freuen uns darauf, ihn in Mexiko auf der Strecke zu sehen, wo er seine Erfahrung als Fahrer der Williams Racing Academy sammelt.“



