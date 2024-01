Formel 1: Rennstall macht es Red Bull nach! Großes Auto-Geheimnis gelüftet

Langsam aber sicher erwacht die Formel 1 aus ihrem Winterschlaf. Bis zum ersten Rennen des neuen Jahres dauert es zwar noch – doch die Teams laufen schon jetzt auf Hochtouren. Besonders interessiert die Fans jetzt gerade: Wann präsentieren sie die neuen Wagen?

Einige der Rennställe haben dieses Geheimnis bereits gelüftet. Zu diesen Teams zählt auch Williams. Der Traditionsrennstall will in der Formel 1 endlich wieder einen Sprung nach vorne machen. Das neue Jahr startet Williams jedenfalls mit einer pompösen Enthüllung.

Formel 1: Williams ist der frühe Vogel

Schon vor einiger Zeit hatte Williams bekanntgegeben, dass die Enthüllung des neuen Gefährts am 5. Februar stattfinden wird. Das ist aktuell (gemeinsam mit dem Stake F1 Team) der früheste Termin. Nun ist aber eine weitere Entscheidung gefallen: In einer vermutlich glamurösen Show findet das Event in New York statt!

Dort hatten im vergangenen Jahr bereits Red Bull und Alpha Tauri jeweils ihre Wagen vorgestellt. Damit reagierten die Teams auf die fortschreitende Expansion und die steigende Beliebtheit der Formel 1 in den USA.

New York ist naheliegend

Dass es ausgerechnet Williams in diesem Jahr in die Staaten zieht, dürfte nicht überraschen. Schließlich ist das Traditionsteam mittlerweile in der Hand einer amerikanischen Investoren-Gruppe. Zudem hat man mit Logan Sargeant den derzeit einzigen amerikanischen Fahrer.

Daher ist es natürlich naheliegend, dass Williams spätestens jetzt ein großes Event auf der anderen Seite des Atlantiks veranstaltet. Auch im nächsten Jahr finden dort drei Rennen statt. Die Begeisterung der Fans dort ist groß.

Formel 1: Enttäuschung droht

All jenen Fans, die am 5. Februar einen gänzlich neuen Wagen von Williams erwarten, denen droht eine große Enttäuschung. Angesichts des frühen Datums ist es quasi ausgeschlossen, dass man den Wagen für 2024 bis dahin schon fertig hat.

Wahrscheinlicher ist es, dass der Formel-1-Rennstall die neue Lackierung für die Flitzer von Sargeant und Alex Albon vorstellt. So wird man sich bis zu den Wintertests gedulden müssen, ehe man die neusten Entwicklungen sieht.