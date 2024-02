Formel 1: „Ende einer Ära“ – Traditionsrennstall zieht endgültig Schlussstrich

Wenn es schon keine neuen Fahrer gibt, dann muss sich alles andere wohl radikal verändern. Dieses Motto gilt für die Formel 1 in dieser Saison. Die zehn Fahrerpaarungen sind gleich geblieben, dafür gibt es neue Team-Namen, Farben und Designs.

Eine Änderung, die nicht sofort ins Auge springt, gibt es in dieser Saison auch bei Williams. Das Traditionsteam zieht in der Formel 1 einen Schlussstrich. Ob sich das auf die Leistung der beiden Fahrer Alex Albon und Logan Sargeant auswirken kann?

Formel 1: Williams trennt sich vom Lenkrad

Während eines Rennens blenden die Regisseure immer wieder On-Board-Kameras ein, bei denen man ins Cockpit der Fahrer guckt. Da sieht man immer die Lenkräder, die aussehen wie Controller für Videospiele. Eine Sache hatten bisher fast alle gemeinsam: In der Mitte prangt ein großer Bildschirm, auf dem die Fahrer unterschiedlichste Informationen angezeigt bekommen – quasi das Armaturenbrett des Autos.

Bei Williams war das bis zuletzt allerdings nicht der Fall. Dort, wo auf anderen Lenkrädern Bildschirme waren, hatten Sargeant und Albon sowie schon ihre Vorgänger nur Knöpfe zur Verfügung. Denn schon seit 2014 hatte Williams das Armaturenbrett im Chassis verbaut!

Damit ist jetzt Schluss, das gab der Formel 1-Rennstall vor dem ersten Rennen in Bahrain bekannt. „Auf Wiedersehen“, schrieb Williams zu einem Bild aus dem Cockpit, auf dem noch einmal das alte Lenkrad zu sehen ist.

Fans trauern

Tatsächlich war Williams das einzige Team, das noch auf dieses alte Design setzte. Die Ankündigung der Änderung macht die Fans jedoch traurig. Sie nehmen Abschied. „Das Ende einer Ära“, „Warum? Das war so verdammt cool und anders“, oder „Danke, dass ihr es so lange am Leben gehalten habt“, kommentieren sie unter dem Beitrag.

Wie das neue Lenkrad aussieht, präsentierte der Rennstall dann kurz danach. Auffällig neben dem nun verbauten Bildschirm: Auch von der alten Schmetterlingsform ist nichts mehr übrig geblieben.

Albon und Sargeant werden sich in der Formel 1 also umstellen müssen. Ob das Auswirkungen auf ihre Leistungen hat, wird sich beim Saisonauftakt zeigen.