Formel 1: Paukenschlag! Teamchef tritt überraschend zurück

Auch wenn die Formel-1-Saison seit einigen Wochen beendet ist, wird es in der Motorsport-Königsklasse nicht langweilig.

Denn nun verkündet Williams, dass Teamchef Jost Capito nach zwei Jahren völlig überraschend zurücktritt.

Formel-1-Hammer nach der Saison! Wie Williams am Montag (12. Dezember) bekannt gab, tritt Jost Capito nach zwei Jahren an der Spitze des in Grove ansässigen Teams als CEO und Teamchef zurück.

„Es war ein großes Privileg, Williams Racing in den letzten beiden Saisons zu führen und den Grundstein für den Turnaround dieses großartigen Teams zu legen. Ich freue mich darauf, das Team auf seinem weiteren Erfolgsweg zu beobachten“, wird Jost Capito in der Mitteilung zitiert.

Der Rennstall zeigt sich traurig über den Abschied des Teamchefs. „Wir möchten Jost für seine harte Arbeit und sein Engagement danken, als wir einen großen Transformationsprozess einleiteten, um die Reise zur Wiederbelebung von Williams Racing zu beginnen“, sagt Williams-Eigentümer Matthew Savage.

Formel 1: Schon der zweite Rücktritt

Savage fügt anschließend hinzu: „Wir sind dankbar, dass Jost seinen geplanten Rücktritt verschoben hat. Nun wird er die Zügel für den nächsten Teil dieses stufenweisen Prozesses weitergegeben.“ Mit Capito geht auch der technische Direktor François-Xavier Demaison. „Wir möchten auch „FX“ für seinen Beitrag danken und ihm für seine Zukunft alles Gute wünschen.“

Zwei bittere Abgänge für den englischen Rennstall, der „zu gegebener Zeit“ seinen neuen Teamchef und technischen Direktor verkünden wird.

Capito ist bereits der zweite Teamchef, der nach der Formel-1-Saison sein Rücktritt bekannt gibt: Mattia Binotto verlässt die Scuderia Ferrari zum Jahresende. Der Italiener erklärte am 29. November sein Ende als Teamchef.

Teamchef-Karussell dreht sich

Auf Capito folgten weitere Knaller: Vasseur wechselt von Sauber (Alfa Romeo) zu Ferrari. Andreas Seidl verlässt McLaren und wird Sauber-CEO. Andrea Stella beerbt Seidl bei McLaren. Ganz schön viel los in diesen Tagen.