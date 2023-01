Formel 1: Paukenschlag! Rennstall wirbt langjährigen Mercedes-Mitarbeiter ab

In der Formel 1 geht das Stühlerücken weiter: Jetzt steht der Nachfolger von Jost Capito bei Williams fest. James Vowles übernimmt die Position des Teamchefs. Das gab der Rennstall am Freitagmittag (13. Januar) bekannt.

Williams bedient sich bei der Konkurrenz. James Vowles wechselt von Mercedes zu dem Traditionsrennstall und wird dort ab dem 20. Februar seine Arbeit aufnehmen. Damit ist der nächste Job in der Formel 1 vergeben.

Formel 1: Wolff-Vertrauter wird Williams-Boss

Seit 2010 arbeitete Vowles zu Mercedes, führte das Team zuletzt als Chefstratege in Sachen Taktik und Strategie an. Gemeinsam mit dem Team feierte er insgesamt neun Konstrukteurs-Weltmeisterschaften. Der 43-Jährige gilt als einer der talentiertesten Köpfe in der Formel 1. Jetzt tritt er ins Rampenlicht und wird neuer Teamchef bei Mercedes.

„Ich kann es kaum erwarten, bei Williams Racing anzufangen. Es ist eine Ehre, zu einem Team mit einem so reichen Erbe zu kommen. Das Team ist eine Ikone unseres Sports, die ich sehr respektiere, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, sagte der neue Williams-Boss.

James Vowles wird neuer Teamchef bei Williams. Foto: IMAGO / HochZwei

Der Vorsitzende der Besitzerfirma Dorilton Capital, Matthew Savage, sagte: „Er ist eines der am meisten respektierten Talente in der Formel 1 und wird Leistung bringen. Er war in den letzten 15 Jahren maßgeblich an einigen der beeindruckendsten Leistungen in diesem Sport beteiligt.“

Wolff bedauert Vowles-Abgang

Selbst Mercedes, die Williams seit mehreren Jahren mit Motoren versorgen und eng mit dem Rennstall verbunden sind, äußerte sich zu dem Wechsel. Mercedes-Boss Toto Wolff erklärte: „Da ich mit ihm zusammengearbeitet habe, seit ich 2013 zum Team gestoßen bin, weiß ich, wie fleißig, fähig und talentiert er ist, und ich habe mit großer Genugtuung beobachtet, wie James sich in den letzten zehn Jahren entwickelt und gewachsen ist.“

Und weiter erklärte er: „Wir sind natürlich traurig, uns von ihm zu verabschieden, aber wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere bei Williams macht, einem starken technischen Partner von uns, der mir sehr am Herzen liegt.“

Vowles ersetzt bei Williams den Jost Capito. Der deutsche Teamchef musste am Saisonende seinen Platz an der Spitze des Rennstalls räumen.