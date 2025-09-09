Formel-1-Team macht es offiziell – Juwel-Entscheidung gefallen

20, bald 22 Fahrer dürfen sich Piloten der Formel 1 nennen. Ein elitärer Kreis, in den man nur mit größtem Talent, viel Geld, noch mehr Arbeit und dem nötigen Glück kommt. Die Reise startet heutzutage für praktisch jeden Fahrer in der Talentschmiede eines der Rennställe. So auch für Alessandro Giusti.

Der Franzose gilt als Top-Talent, fährt für den Nachwuchs von Traditionsrennstall Williams. Dort wurde nun eine Entscheidung gefällt. „Auf seinem Weg in die Formel 1“, so der Rennstall, wird Giusti noch ein Jahr auf der Stelle treten (müssen).

Entscheidung um Formel-1-Juwel

Zwei Jahre Formel 4, zwei Jahre Formula Regional – nun ist klar: Giusti wird auch (mindestens) zwei Jahre in der Formel 3 fahren. Nur zwei Tage nach dem Saisonfinale in Monza gab Williams bekannt, dass der 18-Jährige auch im nächsten Jahr in der Nachwuchsklasse fahren wird.

Der Franzose schloss seine erste F3-Saison durch zehn späte Punkte am letzten Rennwochenende noch in den Top-10 ab – hinter dem deutschen Hoffnungsträger Tim Tramnitz (hier mehr). Zweimal schaffte er es aufs Podium. Ein Sprung in die Formel 2, so lässt das Williams-Nachwuchsteam „HP Motorsport“ durchklingen, käme für den Teenager noch zu früh. „Alessandro wird diese Erfahrung nutzen, um 2026 den Formel-3-Titel anzustreben, nachdem er sich an die neue Ära der Formel-3-Autos angepasst hat, die in diesem Jahr eingeführt wurde. Er arbeitet mit seinen Ingenieuren und seinem Trainer daran, in allen Sessions des Rennwochenendes Konstanz zu erreichen“, heißt es in der Verkündung von Dienstag (9. September).

Giusti bleibt in der Formel 3

Die Erwartungshaltung hat sich nun aber verändert. Nach einem Jahr Akklimatisierung soll er 2026 um den WM-Titel fahren. „Ich freue mich darauf, nächstes Jahr mit MP Motorsport in die Formel 3 zurückzukehren und alles, was ich gelernt habe, einzusetzen, um 2026 um den Titel zu kämpfen“, erklärt Top-Talent Alessandro Giusti und ergänzt: „Mein Selbstvertrauen ist in dieser Saison stark gewachsen und ich fühle mich im Team wohl. Vielen Dank an die Williams Racing Driver Academy für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in mich.“

Sven Smeets, Sportdirektor des Formel-1-Nachwuchsteams, erklärt: „Er hat in diesem Jahr gute Fortschritte gemacht und sich auf und neben der Strecke gut entwickelt. Die nächste Saison wird ihm die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern, während er auf der Motorsportleiter nach oben klettert.“