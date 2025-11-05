Verkündung aus dem Nichts! Formel-1-Team benennt sich um

Auch wenn der Kampf um die Fahrer-Krone in der Formel 1 noch immer brandheiß ist, gehen viele Blicke schon auf das nächste Jahr. Die Entwicklung der runderneuerten Autos ist längst im Gange, die meisten Fahrer-Entscheidungen schon getroffen.

Nun überrascht ein Rennstall aber mit einer ganz besonderen Veränderung. Traditions- und Kult-Team Williams Racing ändert nichts Geringeres als seinen Namen. Und auch das Logo des Formel-1-Teams wird sich verändern.

Formel 1: Williams ändert Teamnamen

Seit 1978 ist Williams in der Formel 1 dabei, ist heute eine feste Institution der Königsklasse. Und auch wenn der letzte WM-Titel (1997 mit Jacques Villeneuve) für den einstigen Rekord-Weltmeister nun schon viele Jahre vorbei ist, wird das Team auch heute noch viel geliebt.

Für die 2026 startende neue Ära hat man sich einiges vorgenommen. Schon dieses Jahr konnte man mit den Fahrern Alex Albon und Carlos Sainz einige Ausrufezeichen setzen, nächste Saison soll es dann endlich wieder raus aus dem hinteren Teil des Feldes gehen – und zurück in den Kampf um Podien.

„F1 Team“ statt „Racing“

Nun ist klar: Das wird unter einem neuen Namen sein. „Williams Racing“ ist nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) Geschichte. Das verkündete der Rennstall nun ganz überraschend. Ab 2026 geht man mit dem neuen Namen „Williams F1 Team“ an den Start – weiterhin mit dem Premiumsponsor „Atlassian“ vorneweg.

Und auch das Logo des Teams wird sich verändern. Das bleibt zwar ein blaues „W“, aber künftig quasi kursiv aussehen. Ob das hilft? Zumindest sorgte die Verkündung des Rebranding für Aufmerksamkeit.

Die Fahrer von „Williams F1 Team“ werden auch beim Saisonstart 2026 am 8. März in Melbourne (Australien) Sainz und Albon heißen.