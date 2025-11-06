Nächste irre Änderung – Formel-1-Team stellt alles auf den Kopf

Vier Rennen vor dem Saisonende ist die Spannung in der Formel 1 riesig. Der Kampf um den WM-Titel ist völlig offen. Sowohl Max Verstappen als auch Oscar Piastri und der aktuell knapp führende Lando Norris haben noch alle Chancen auf den Platz an der Spitze.

Im Mittelfeld des Grids geht es für Williams dagegen fast nur noch darum, sich gut auf das wegweisende Jahr 2026 vorzubereiten. Nun verkündet das Formel-1-Team die nächste radikale Veränderung.

Formel 1: Williams mit besonderen Outfit in Brasilien

Bereits vor wenigen Tagen präsentierte Williams sein neues Logo. Das neu-designte „W“ des Rennstalls soll an Gründer Frank Williams erinnern und die neue Identität des Teams mit der erfolgreichen Historie von Williams verbinden. Auch der Teamname wird geändert (hier mehr dazu). Jetzt geht es auch den beiden Boliden von Carlos Sainz und Alexander Albon an den Kragen – zumindest vorübergehend.

Denn für das kommende Formel-1-Rennwochenende in Sao Paolo bekommen die beiden Williams-Autos einen neuen Look verpasst. Auf die Fans wartet ein bunter Farbenmix aus dem gewöhnlichen dunkelblau, hellblau und, man sehe und staune, orange. Optisch erinnert das Ergebnis an die Boliden von McLaren. Ob Williams auf der Strecke mit dem Konstrukteurs-Weltmeister mithalten kann, bleibt allerdings zu bezweifeln.

Vowles begeistert von neuem Williams

Teamchef James Vowles zeigte sich indes begeistert von dem neuen Anstrich seiner Autos: „Es wird uns eine Ehre sein, in Brasilien jede Runde mit der Leidenschaft und den Emotionen unserer Fans zu fahren, die in dieses wunderschöne Design auf dem Auto eingeflossen sind.“

In Brasilien will Williams in neuem Outfit wieder zurück in die Spur. Nach zuvor punktereichen Wochenenden gab es beim jüngsten Grand Prix in Mexiko keine Zähler für Williams.