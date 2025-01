Formel 1: Aus und vorbei! Star verkündet überraschenden Abschied

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, die Formel-1-Saison startet auch erst in zwei Monaten und schon gibt es die erste dicke Überraschung: Wer die beliebte Netflix-Serie „Drive to Survive“ schaut, wird ihn kennen. Dadurch erlangte er Kultstatus und ist bei den Fans vor allem sehr beliebt. Spoiler: Es geht nicht um Günther Steiner.

Aber mindestens genauso berühmt ist Will Buxton geworden. Der TV-Moderator gehört zu den bekanntesten Gesichtern in der Formel-1-Welt und hat jetzt nach mehreren Jahren seinen Abschied aus der Königsklasse verkündet. Es verschlägt ihn in eine andere Rennserie.

Formel 1: Überraschender Abschied nach dem Jahreswechsel

Dieser Abschied schockt viele Formel-1-Fans: Will Buxton war mehrere Jahre ein bekanntes Gesicht in der beliebtesten Rennserie. Doch nach sieben Jahren wechselt er bei „F1 TV“ zum US-Sender „Fox Sports“ und wird dort nicht mehr über die Königsklasse berichten.

Stattdessen wird Buxton seine neue Aufgabe in der amerikanischen IndyCar-Serie ausüben. Sie ist kein Neuland für den Briten, denn er hatte dort seine Fernsehkarriere begonnen. „Ich habe immer gehofft, dass ich eines Tages zurückkehren würde, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich die Gelegenheit bekomme, die Serie in Vollzeit zu begleiten. Dass ich dies nun machen kann, ist eine außergewöhnliche Ehre“, schreibt Buxton in einem Instagram-Beitrag.

Die sieben Jahre bei „F1 TV“ seien für Buxton „unglaublich“ gewesen. „Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich 2025 entwickeln wird – für den Moment zumindest von meiner Couch aus“, so der Moderator weiter.

IndyCar-Rechte wechseln zu „Fox“

Der Grund für den Wechsel sind unter anderem auch die Rechte der IndyCar-Serie, die ab 2025 bei „Fox“ liegen. Zuvor wurde die Rennserie bei NBC gezeigt. Der Formel-1-Fanliebling jedenfalls kann es kaum erwarten, bis er endlich mit seiner neuen alten Arbeit wieder loslegen kann.

„Der Rennsport ist mein Leben. Meine tiefste Leidenschaft. Seine Fahrer sind meine Helden. Ich hatte das unglaubliche Glück, in den letzten zwei Jahrzehnten einen Job zu haben, bei dem es darum geht, ihre Geschichten zu erzählen. Darüber hinaus habe ich immer daran geglaubt, dass es bei diesem Job darum geht, die Fans auf eine Reise in das Herz der Rennsportwelt mitzunehmen, sei es auf der Seite oder auf dem Bildschirm. Sie sollen ein Teil des Sports werden, den sie lieben. Das war und wird immer der Grund sein, warum ich tue, was ich tue“, so Buxton.

Es ist durchaus davon auszugehen, dass Buxton deshalb nicht mehr bei der Netflix-Serie „Drive to Survive“ zu sehen sein wird. Ein weiterer Grund, weshalb viele Fans traurig sind. In den Kommentaren unter seinem Beitrag wünschen ihm dennoch alle viel Glück bei seiner neuen Aufgabe, auch wenn ihn die Formel 1 sehr vermissen wird.